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‘Yüz yüze’ değil, “dip dibe” eğitim!

Lapta Yavuzlar Lisesi’ndeki bir sınıfta eğitim alan 41 öğrenci, pandemi yokmuşçasına, gerekli önlemler alınmadan 40 metrekarelik sınıfta dip dibe eğitim görüyor…

15 Eylül 2021 Çarşamba 15:03
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‘Yüz yüze’ değil, “dip dibe” eğitim!

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası tarafından servis edilen bir görüntüde, Lapta Yavuzlar Lisesi’ndeki bir sınıfta eğitim alan 41 öğrencinin, pandemi yokmuşçasına, gerekli önlemler alınmadan 40 metrekarelik sınıfta dip dibe eğitim aldığı ortaya çıktı.

Fotoğrafta, sınıf içerisine ekstra masa ve sandalyelerin eklendiği görülüyor. 

Sendikadan yapılan açıklamada, sadece Lapta Yavuzlar Lisesi’nde değil, başka okullarda da benzer görüntülere rastlanıldığı ve nüfusu bin kişiyi aşan okullarda, sınıf mevcudunun 40 öğrenciye ulaşmasına karşın, bakanlık yazısı ile kayıt almaya devam edildiği belirtilerek, sınıf mevcutlarının yakında 50’yi aşabileceği uyarısında bulunuldu.

“Kalabalık sınıflarda ve okullarda önlem almak için vakaların ortaya çıkmasını mı bekliyorsunuz?” denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Yeni bir eğitim yılının sürdürülebilir bir yapıda olması için sendikamız Mayıs ayından itibaren KTÖS ve KTTB ile detaylı bir çalışma yapmış, 5 Ağustos 2021’de “Sürdürülebilir Yüz Yüze Eğitim Klavuzu”nu kamuoyuyla paylaşmıştır.      

Bu kılavuzdaki önerileri dikkate almayan Eğitim ve Sağlık Bakanlığı yetkilileri pandemi yokmuşçasına uyulması gereken sosyal mesafe kuralını dikkate almadan okulları yüz yüze eğitime açmıştır.

Nüfusu neredeyse 1.000 kişiyi aşan bazı okullarımızda, 35-40 öğrenciyi ulaşan sınıflarda sosyal mesafenin korunması mümkün değildir.

Bazı okullarımız kapasitesini doldurmuş olmasına rağmen, Bakanlık yazısı ile kayıt yapmaya devam etmekte, bu okullarda sınıflardaki öğrenci sayısının 50’yi aşacağından endişe duyulmaktadır.

Yetkililere buradan bir kez daha sesleniyoruz;

Kalabalık sınıflarda ve okullarda önlem almak için vakaların ortaya çıkmasını mı bekliyorsunuz?

Pandemiden önce de öğrenci sayısı 40’i aşan sınıflarda eğitim ve öğretimin sağlıklı bir şekilde sürdürülmesi mümkün değilken, pandemi koşullarında bu durumun ne kadar riskli olduğunun farkında değil misiniz?

Öğrencilerimizin sınıflarında dip dibe olması hangi bilimsel veriye dayanmaktadır.

Okullarımız açılmadan yaptığımız basın toplantısında 178 sınıfımızın 30 öğrenciyi aştığını ortaya koymuş ve çift tedrisat uygulamasını önermiştik. 174 öğretmen alımı ile çift tedrisat modelinin uygulanması mümkün iken gereken bütçeyi ayırıp neden harekete geçmiyorsunuz?

Saat 07.55’te başlayıp 9.55’e kadar aralıksız devam eden ilk üç ders süresince sınıfların havalandırılmamasını sağlık açısından nasıl değerlendiriyorsunuz?

Öngörü ve planlamadan uzak devlet okullarını gözden çıkaran bu anlayışın karşısında olduğumuzu, bizlerin fırsat eşitliğinin gözetildiği yüz yüze sürdürülebilir eğitimi savunduğumuzu bir kez daha vurgular, bunun ancak sağlıklı ve güvenli okul ortamları yaratılarak mümkün olabileceğinin altını çizeriz. Yetkililere derhal gereken önlemleri alma çağrısında bulunuruz.”

Kıbrıs Postası

Anahtar Kelimeler:
Lapta Yavuzlar Lisesi
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