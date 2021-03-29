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Yüz yüze eğitim 12. Sınıflarda bugün başladı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı okullarda eğitim gören 12’inci sınıf öğrenciler, Bakanlar Kurulu kararları doğrultusunda bugün seyreltilmiş olarak yüz yüze eğitime başladı.

29 Mart 2021 Pazartesi 11:30
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Yüz yüze eğitim 12. Sınıflarda bugün başladı

Bir haftalık ders kesimi süresinin dolmasının ardından 12’nci sınıflar dışındaki tüm sınıflarda ise bugün online eğitime devam ediliyor.
Bakanlar Kurulu, 12’nci sınıfların bugün açılması, öncesinde öğretmenlere ve okul personeline, bugün ise 12. sınıf öğrencilerine antijen tarama testleri yapılması kararı almıştı. 
Bu doğrultuda bugün okula giden bazı öğrencilere testler yapılmaya başlandı. 
Bakanlar Kurulu kararı uyarınca KKTC’de koronavirüs önlemleri çerçevesinde tüm devlet ve özel okullarında 12’nci sınıflar hariç dershane, etüt, özel dersler ve kurs faaliyetleri de dahil dersler, 2 Nisan’a kadar online olarak devam edecek.
KTOEÖS EYLEMDE
Öte yandan Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) ise hükümetin 12’nci sınıflarla ilgili kararını eleştirerek, eğitim çalışanları aşılanmadan ve gerekli hazırlıklar yapılmadan yüz yüze eğitime başlamayacaklarını, test uygulamasını da kabul etmediklerini açıklamıştı.
Gökçebel, “öğrencileri ve velileri mağdur etmemek için uzaktan eğitime devam edileceğini” duyurmuştu.
Tahir Gökçebel, TAK’a yaptığı açıklamada, 12. sınıfların yüz yüze eğitime geçmesi kararına yönelik eylemde olduklarını, eylemlerinin başarılı olacağına inançlarının tam olduğunu belirtti.
Gökçebel, 12. sınıfların eğitim çalışanları aşılanmadan, hiçbir hazırlık yapılmadan, öğrencilerin görüşü dahi alınmadan yüz yüze eğitime başlama kararını ve bu kararın hazırlığı niteliği taşıyan PCR test uygulamasını kabul etmeme kararını yineledi. 
Yüz yüze eğitime geçmek için sağlık ve güvenlik önlemleri alınması gerektiğini söyleyen Gökçebel,  aşılama taleplerinin net olduğunu belirtti. 
Okullarda uzaktan eğitimin bir hafta aranın ardından bugün başladığını dile getiren Gökçebel, öğretmenlerin uzaktan eğitime devam ettiğini kaydetti.

Son Güncelleme: 29.03.2021 11:36
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