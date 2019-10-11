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Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı tamamlandı

11 Ekim 2019 Cuma 20:35
Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı tamamlandı

Türkiye ve KKTC’nin katılımıyla 7-11 Ekim tarihleri arasında KKTC’de icra edilen Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı tamamlandı.

Tatbikatı Başbakan Ersin Tatar da izledi.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Tatar, tatbikata katılan KTBK Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk ve GKK Komutanı Tuğgeneral Altan Er’i kutladı.

Başbakan Tatar, tatbikatın Barış Pınarı Harekatı ile aynı anda icra edildiğine işaret ederek, Türkiye’nin gücünü dünyaya gösterdiğini vurguladı.

Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ile KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı birliklerinin birleşik ve müşterek harekat ortamında hava hücum harekâtı ve muharebe arama kurtarma harekâtı planlama ve icra etme yeteneklerini geliştirmek maksadıyla gerçekleştirdiği tatbikata Türkiye’den Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Havva Kuvvetleri Komutanlığı, Kara Havacılık Komutanlığı KTBK Komando Alay Komutanlığı KKTC’den Güvenlik Komutanlığına bağlı Özel Görev Birliği unsurları katıldı.

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