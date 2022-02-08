Yüzde 300'e varan zam önerisi!

Yakıt stoku tamamen bitmek üzere olan Teknecik Santrali'nde üretimin durmasına saatler kala Elektrik Kurumu'nun 7 milyon dolarlık ek borçla 12 günlük rahatlama sağlayacağı öğrenildi.

KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Turan Büyükyılmaz, 12 bin ton yakıtın geldiğini ve ödeme bekleyen firmanın dün de boşaltma yapmadığını söyledi.

Büyükyılmaz kredi sorununun çözümlendiğini ve bugün ödemenin yapılması sonrasında Teknecik Santraline akaryakıt boşaltma işleminin başlatılacağını söyledi.

Yüzde 300'e varan oranda zam önerisi...

KIB-TEK yönetiminin hükümete sunduğu yeni tarifenin kabul edilmesi durumunda elektrik ücretleri şöyle olacak:

0-250 kilovat: 0.97 kuruş (şimdiki gibi)

250-500 arası: 2 lira 50 kuruş

500-1000 arası: 2 lira 75 kuruş

1000'in üstü: 3 ile 4 lira arası

Kaynak : SES Kıbrıs