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Yüzde 56,76 oranında artış verilecek

23 Temmuz 2022 Cumartesi 12:14
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Yüzde 56,76 oranında artış verilecek
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Bakanlar Kurulu, Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürlüğü İdare Meclisi’nin aldığı karar doğrultusunda, iş kazalarıyla meslek hastalıkları sigortasından gelir ve malullük, yaşlılık, ölüm sigortalarından aylık alanlara yüzde 56,76 oranında artış verilmesine karar verdi. Karar, dünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, malullük ve yaşlılık sigortası aylıklarına altı aylık hayat pahalılığı oranı olan yüzde 56,76 oranında artış yapılacak, ölüm sigortasından aylık alanlara da artış aynı esaslar çerçevesinde ancak hisseleri oranında uygulama yapılmak suretiyle verilecek.

İş kazaları ile meslek hastalıkları sigortasından sürekli gelir alanlara ve sürekli gelir bağlanacak olanlara hisseleri oranında yüzde 56,76 artış verilecek ve yeni bağlanacak sürekli gelirlere prime esas kazancın yüzde 60’ından az olmamak üzere gelir bağlanacak.

Ayrıca, Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar Yasası’nın Özel Uygulamalar Bölümü altında yer alan ve Yasa’ya ekli I ve II numaralı cetvellere göre Devlet Bütçesi’nden ödenek alanlara da yüzde 56,76 oranında artış verilecek.

Karara göre, Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar Yasası altında gerekli şartları yerine getirerek hak sahibi olanlara verilecek artışın mükellefiyeti Sosyal Sigortalar Fonu’ndan karşılanacak. Artışların 2022 Yılı Devlet Bütçesine getireceği mükellefiyetin aktarma yapılarak veya ek bütçe ile karşılanması amacıyla Maliye Bakanlığı yetkili kılındı.

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