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Yüzlerce cana rağmen yine de hızlı kullanıyoruz!

Polisin geçen haftada gerçekleştirdiği trafik kontrollerinde, 699 araç sürücü hakkında ileri işleme gidildi. Yüzlerce canın trafiğe kurban gitmesine aldırış etmeden ayağımızı gazdan çekmiyoruz..

15 Ocak 2018 Pazartesi 13:12
Yüzlerce cana rağmen yine de hızlı kullanıyoruz!
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Polis tarafından geçen haftada yapılan trafik kontrollerinde, 5 bin 117 araç sürücüsü kontrol edildi, 699’u ile ilgili ileri işleme gidildi. 

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, aleyhinde işlem yapılan araç sürücülerinin 127’si süratli, 113’ü seyir halinde cep telefonu ile konuşmak, 4’ü tehlikeli, 24’ü dikkatsiz, 34’ü seyrüsefer ruhsatsız, 32’si sürüş ehliyetsiz, 28’i alkollü araç kullanmaktan,  91’i trafik levha ve işaretlerine, 16’sı trafik ışıklarına uymamak, 7’si muayenesiz, 37’si sigortasız veya kapsamı dışında, 6’sı “A” yol kullanma izinsiz, 3’ü “B” özel işletme izinsiz araç kullanmak, 1’i tonajından fazla veya tehlikeli yük taşımak, 4’ü koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmak, 1’i takside taksimetre bulundurmamak veya yolcu taşıdığı sırada taksimetreyi çalıştırmamak veya hileli çalıştırmak ve 171’i diğer trafik suçlarından rapor edildi. 

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