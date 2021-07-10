Yüzlerce Kişiye 2 Kişi Test Yapacak

BAHAR SANCAR - Özel Haber

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi, açık ve kapalı alanlara girişlerde PCR testi zorunluluğu getirdi, KKTC genelinde PCR merkezleri önünde izdiham yaşanıyor.

Girne'deki PCR merkezinde test yapan 2 çalışanın testlerinin pozitif çıkmasının ardından, bugün merkezde sadece 2 kişi yüzlerce kişiye test yapıyor. Sabahın erken saatleri olmasına rağmen PCR Merkezi önündeki kalabalık her geçen dakika artıyor.

Vatandaşlar Girne'de test merkezi sayısının arttırılmasını talep ederek, alınan kararlara tepki gösterdi. Gerekli hazırlıklar yapılmadan ve test merkezi sayısı artırılmadan bu şekilde alel acele karar alınmasını ve insanların test merkezleri önüne yığmanın bulaşı daha da artıracağını kaydeden vatandaşlar, Sağlık Bakanlığı'nı göreve davet etti.