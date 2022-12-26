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Yüzlerce tavuk telef oldu

Bağlıköy’de dün sabah saatlerinde tavuk kümesinde meydana gelen yangında yüzlerce tavuk telef oldu.

26 Aralık 2022 Pazartesi 10:43
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Yüzlerce tavuk telef oldu



Polisten yangınla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

25.12.2022 tarihinde, saat 07:30 sıralarında, Bağlıköy’de, Hasan TAHSİLDAROĞULLARI’na ait tavuk kümesinde, muhtemelen zemine yakın bir şekilde takılı olan faal durumdaki ampulden çıkan ısının talaşları tutuşturması sonucu bir yangın meydana geldi. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, 18 metre kare oluklu kiremit, katalitik sobası, tüp saati, ahşaptan mamul kapı ve iki adet pencere yanarak zarar görürken, kümes içerisinde bulunan 120 adet tavuk yanarak telef olmuştur. Soruşturma devam etmektedir.

Anahtar Kelimeler:
YangınBağlıköyTavuk
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