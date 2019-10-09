Sabah yapılması pılanlanan yüzme musabakalarının kötu hava koşulları nedeniyle parkur değişikliği ile öğleden sonra yapıldı. Ülkemizin ferdi sporcularından Hasan İlker 5 km’lik parkurda genel klasma dördüncüsü olurken yaş gurubunda birinci olmayı başardı. 2.5km’lik parkurda yarışan Aspava spor kulübü master yüzücülerinden Caner Aspava genel klasmanda on yedinci gelirken yaş katekorisinde ikincilik madalyasını aldı. Yine Aspava spor kulübü master yüzücülerinden Osman Akkuş genel klasmanda onuncu gelirken kıl payı ile yaş gurubu üçüncülüğünü kaçırdı ve dördüncü oldu.
Yüzücülerimiz Fethiye’de yarıştı
Ülkemizin Master Yüzücüleri Türkiye Cumhuriyetinde gerçekleşen. Türkiye Yüzme Federasyonu ile Fethiyesporfest iş birliği ile olan Uluslararası Ölüdeniz Açık Su Yüzme Yarışmasında master yüzücülerimiz başarılı sonuçlar ile ülkemize geri döndü.
09 Ekim 2019 Çarşamba 10:32