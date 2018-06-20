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YYK, YSK tarafından konan kurallara uyma çağrısı yaptı

Üstün, medya hizmet sağlayıcılara, “2018 Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimi”ne yönelik Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından konan kurallara uymaları çağrısında bulundu.

20 Haziran 2018 Çarşamba 14:27
YYK, YSK tarafından konan kurallara uyma çağrısı yaptı

Yayın Yüksek Kurulu (YYK) Başkanı Olgun Üstün, medya hizmet sağlayıcılara, “2018 Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimi”ne yönelik Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından konan kurallara uymaları çağrısında bulundu. 

Yazılı bir açıklama yapan Üstün, “2018 Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimi,”nin Pazar günü gerçekleşeceğini, bu süreç boyunca, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından konan kuralların devrede olduğunu, kuralların ihlal edilmesi durumunda, Yüksek Seçim Kurulu’nun alacağı karar doğrultusunda

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Yayın Yüksek Kurulu’nun, gerekli uygulamayı yapacağını belirtti. 

Buna göre, YSK’nın seçim süreci ile ilgili kararlarının son hafta dahil geçerliliğini koruduğunu anımsatan Üstün, gerek seçimin propaganda anlamında devam ettiği bugünlerde, gerekse yayın yasaklarının başlayacağı cumartesi saat 18:00’den, sona ereceği pazar günü YSK’nın belirleyeceği saate kadar kurallara uyulması gerektiğini vurguladı. 

Üstün, “Özellikle seçim yasaklarının olduğu gün ve saatlerde YSK’nın alacağı yaptırım kararlarının, kurulumuz tarafından anında uygulanacağı tüm medya hizmet sağlayıcılara (Radyo ve Televizyon) saygı ile bildirilir” ifadelerini kullandı. 

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