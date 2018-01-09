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Zabit “ölümsüz lider Dr. Fazıl Küçük” isimli eserini seslendirdi...

Emekli öğretmen Sadık Zabit “ölümsüz lider Dr. Fazıl Küçük” isimli eserini seslendirdi...

09 Ocak 2018 Salı 18:27
Zabit “ölümsüz lider Dr. Fazıl Küçük” isimli eserini seslendirdi...
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Sanatçı, söz yazarı emekli öğretmen Sadık Zabit, özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük için 1986 yılında yazarak bestelediği eserini seslendirdi.

Dr Küçük Vakfı’ndan yapılan açıklamaya göre, 36 yıllık öğretmenlik hayatı sonrasında emekli olan Zabit, “Ölümsüz Lider Dr. Fazıl Küçük” adında yazıp bestelediği eserini Dr. Fazıl Küçük Vakfı’nın katkılarıyla stüdyoda da seslendirerek CD’ye kayıt yaptı.

“Ölümsüz Lider Dr. Fazıl Küçük” ismini verdiği eserinin CD’sini dün Dr. Fazıl Küçük Müzesi sorumlusu Altay Sayıl’a takdim eden Zabit, beklentisinin bu eserinin okullarda marş olarak okunması olduğunu kaydetti.

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