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“Zabit Road Off Licence” kundaklandı

Lefkoşa Metehan bölgesinde bulunan “Zabit Road Off Licence” isimli iş yeri sabaha karşı kundaklandı...

29 Eylül 2017 Cuma 08:37
“Zabit Road Off Licence” kundaklandı

Lefkoşa’da, Kermiya Nazım Hikmet Caddesi üzerinde Metehan çemberi yakınlarında faaliyet gösteren Hüseyin Zabit’e ait “Zabit Road Off Licence” isimli işyerine meçhul şahıs veya şahıslar tarafından kundaklandı.

Bugün sabah 04.00 sıralarında meydana gelen kundaklama sonucunda dükkan ve içersinde bulunan eşyalar küle döndü. 

Kundaklama sonrası çıkan yangında iş yerinin üst kısmında bulunan Gürkan Özcan’a ait daireye de sıçradı ve dairenin doğuya bakan yatak odası yandı ev ise isten zarar gördü.

“Zabit Road Off Licence” isimli işyeri daha önce de Mart ayında kurşunlanmıştı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.

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Son Güncelleme: 29.09.2017 08:43
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