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Zafer Burnu Yolu!

Fırat Borak'ın köşe yazısı...

08 Mart 2022 Salı 10:56
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Zafer Burnu Yolu!
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Yıllardır Karpaz halkının ve bölgeyi ziyarete gelen yerli yabancı turistlerin en büyük sorunu Zafer Burnu yolunun durumu oluyor.

Halka ve arabalara verdiği zararın yanında, ekonomik olarak kaybımız çok fazla. Ve bu kayıp esnafı, yerel üreticiyi, Turizm tesislerini oldukça fazla etkiliyor.

Bölgenin içinde barındırdığı tarihi, kültürel yapısı ve eşsiz sahilleri yerel halk başta olmak üzere, tüm turistleri kendine çekiyor.

Bunun da, özellikle ekonomik anlamda bölgeye katkısı çok fazla.

Yolların böyle olması da, bölgeye bir kere geleni bir daha getirmiyor.

Evet, her gelen de söve söve geri gidiyor. Şimdi soruyorum bu ayıp kimin?

Devlet yetkilileri neyi bekliyor, yaz mı gelsin?

Yaz ayına kalacak olan yol yapımının esnafa ve yerel halka zararı çok fazla olacak. Her işte olduğu gibi bu işte de çok geç kalıyoruz.

Yıllardır bu yolları kullanarak hayvancılık yapanların çektiği sıkıntıların ve maddi olarak zararlarının haddi hesabı yok!

Olaya sadece yol yapılıyor veya yapılmıyor penceresinden bakmamamız gerekir.

Zaten insanlar işsiz, Hayvancı çaresiz, Turizm sancılı.

Bir darbede siz vurmayın.

Dipkarpaz için şuan yapılacak ilk iş ‘’Zafer Burnu Yolunun’’ yapılmasıdır.

Bunu kararlı ve ayağa kalkarak istemek zorundayız.

Daha önce yüzlerce defa söyledim; ne istediğimizi bilmezsek, oyalanmaya devam ederiz.

Bu yol yapılmalıdır. Ve yapılmamasının bize zarar oldukça fazla.

Güneşin Doğduğu Yerden, Herkese Selam Olsun.

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