Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Bayram sofralarına özel 9 sağlıklı salata!
Bayram sofralarına özel 9 sağlıklı...
En besleyici 20 besin!
En besleyici 20 besin!
Diş macununun bu kullanım alanları "yok artık" dedirtiyor!
'Yok Artık' dedirtiyor...
Sakın çöpe atmayın
Öyle bir faydası var ki...
Baş dönmesinin sebebi vitamin eksikliği olabilir
Baş Dönmesinin Nedeni...

Zahire alımlarıyla ilgili yarın toplantı yapılacak

Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK) Danışma Heyeti, 2020 zahire alımlarını görüşmek üzere yarın toplanıyor.

26 Mayıs 2020 Salı 15:21
108 Okunma
Zahire alımlarıyla ilgili yarın toplantı yapılacak

İlgili kesimlerin görüş ve önerilerinin değerlendirileceği toplantı sonrasında TÜK Yönetim Kurulu, 2020 ürünü zahire alımları hususunda karar üretecek.

Toprak Ürünleri Kurumu’ndan verilen bilgiye göre, Bakanlar Kurulu kararı ile Toprak Ürünleri Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı’nın başkanlığında oluşturulan danışma heyeti yarın saat 12.00’de Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Toplantı Salonu’nda toplanacak.
Görüş ve öneriler TÜK Yönetim Kurulu’nda değerlendirilecek, 2020 ürünü zahire alımları hususunda karar üretilecek.
TÜK Yönetim Kurulu Başkanı’nın başkanlığında oluşturulan heyette Kooperatif İşleri Dairesi, Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği, Değirmenciler Birliği, Ekmekçiler Birliği ve Tüketiciler Birliği temsilcileri bulunuyor. 

Son Güncelleme: 26.05.2020 15:25
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
PASHA PAŞA PAŞA UYARDI!
PASHA PAŞA PAŞA UYARDI!
Hayvancılık Dairesi uyardı
Hayvancılık Dairesi uyardı
Anlaşmanın içeriği açıklandı
Anlaşmanın içeriği açıklandı
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim