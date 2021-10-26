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“Zam, Bakanlar Kurulu'nun konusu”

Kıbrıs Türk Petrolleri Genel Müdürü Malik İşimtekin piyasaya gaz verdiklerini, tüp gaz sorunu olmadığını söyledi.

26 Ekim 2021 Salı 13:22
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“Zam, Bakanlar Kurulu'nun konusu”
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Akaryakıt krizi sonrası, şimdi de tüp gaz krizi yaşanacağı yönündeki iddialar, Kıbrıs Türk Petrolleri Genel Müdürü Malik İşimtekin tarafından yalanlandı.

“GEMİ GELDİ, DAĞITIM YAPILIYOR”

Gazı taşıyan geminin adaya ulaştığını ifade eden İşimtekin, gaz dağıtımı yapıldığını söyledi. Piyasaya gazın verildiğini, tüp gaz sorunu yaşanmadığının altını çizen İşimtekin, bir geminin de ay sonu adaya ulaşacağını ifade etti.

“ZAM, BAKANLAR KURULU’NUN KONUSU”

İşimtekin, zam sorusuna ise “Zam, Bakanlar Kurulu’nun konusudur” dedi.

Kaynak : Kıbrıs Postası https://www.kibrispostasi.com/c35-KIBRIS_HABERLERI/n397881-kpet-genel-muduru-malik-isimtekin-dagitim-yapiliyor

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