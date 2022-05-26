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Zam bilmecesi ve yakıt sıkıntısı

Hükümet akaryakıta zam yapılmasını istemiyor ancak tedarikçiler zararına satış yapamayacakları gerekçesiyle istasyonlara yakıtı kısıtlı vermeye başladı..

26 Mayıs 2022 Perşembe 11:19
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Zam bilmecesi ve yakıt sıkıntısı

Petrolün dünya borsasındaki yükselişi ve TL’nin değer kaybı akaryakıtta zam beklentisini yükseltti.
SES KIBRIS’ın elde ettiği bilgiye göre hükümet yaklaşık 4 TL’yi bulması beklenen zammı geçen hafta olduğu gibi bu hafta da fonlayarak tüketiciye yansıtmama eğiliminde.

Ancak akaryakıt tedarikçileri geçen hafta fiyat farkından doğan zararın karşılanmadığını ve yeni bir fonlamanın karşılığını alıp alamayacakları konusunda karamsar. Bu nedenle akaryakıt tedarikçileri şu anda piyasaya kısıtlı olarak yakıt veriyor.

Tedarikçiler artan maliyet nedeniyle zararına satış yapamayacakları ve zammın kaçınılmaz olduğu görüşünde..

Akaryakıt tedarikçileriyle hükümet yetkililerinin görüşmelerinin sürdüğü öğrenildi...

Kaynak : Ses Kıbrıs

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