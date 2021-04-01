Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
banner95
Öğrencilere cinsel içerikli mesajlar
Öğrencilere cinsel içerikli mesajlar
İfadede ismi verildi
İfadede ismi verildi
Cezaları düşürüldü
Cezaları düşürüldü
Tutuksuz yargılanacak
Tutuksuz yargılanacak
Ölümlü kazada karar açıklandı
Ölümlü kazada karar açıklandı
Flaş Haber
31'i yerel 35 pozitif vaka!
Kapat

“Zam Maliye tarafından üstlenilerek vatandaşa yansıtılmayacak mı?”

Meclis Genel Kurulu’nda güncel konuşmalara yer veriliyor. Konuşmalarda ağırlıkla ekonomik durum, elektrik ve hellimin tescili konuları üzerinde duruldu.

01 Nisan 2021 Perşembe 15:19
95 Okunma
“Zam Maliye tarafından üstlenilerek vatandaşa yansıtılmayacak mı?”

Bu bölümde ilk olarak HP Genel Başkanı Kudret Özersay “Sağlık ve ekonomideki son gelişmeler” başlıklı konuşma yaptı.

Girne Hastanesi konusunda ihale bağlamında yaşanan tartışmalara işaret eden Özersay, resmi durumun ne olduğunu sordu. Başbakan’a “ihale iptal oldu mu?” diye soran Özersay, ihaleye katılabilecek şirketlerin sayısı itibarıyla devletin bu kadar büyük harcama yapacağı bir işte daha rekabetçi bir ortam oluşması adına ihale iptalinin doğru bir adım olduğunu dile getirdi.

TL’nin değer kaybı nedeniyle oluşacak sıkıntıların üstesinden gelmek için yaptıkları önerilerin dikkate alınmasını isteyen Özersay, hükümetin dövizin dar gelirli vatandaş üzerinde yaptığı etkiyi ortadan kaldırmak için herhangi bir çalışma yapıp yapmadığını sordu.

“Elektrik fiyatları ucuzlatma çalışması başlattık” dedikten 3 ay sonra “bu işin astarı yüzünden pahalı, muhtemelen yüzde 15 zam yapacağız” dendiğini ifade eden Özersay, 26 Mart’ta Bakanlık Müsteşarı’nın yapılacak zammın yüzde 15’ten fazla olması gerektiği yönünde açıklama yaptığını, aynı tarihte Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı’nın “devlet kurumun zararını karşılamazsa zam yapmak kaçınılmaz olur” dediğini ve yine aynı gün hükümetin “elektrik zammını vatandaşa yansıtmayacağız” dediğini kaydetti.

Yüzde 15 denilen günden bu yana dövizin arttığını, bu durumda daha fazla mı zam yapılacağını, yapılacaksa ne zaman yapılacağını soran Özersay, “Zam Maliye tarafından üstlenilerek vatandaşa yansıtılmayacak mı?” diye de sordu, maaşların bile borç alınarak ödendiğini anımsattı.

Türkiye ile imzalanan protokolde “Mart ayında Kamu Görevlileri Yasası ve Üst Kademe Yöneticileri Yasasıyla ilgili gerekli değişiklik yapılacaktır” dendiğini anımsatan Özersay, nisan ayına girildiğine işaret etti.

Bildiği kadarıyla bu taslakların hazırlanıp Meclis’e bile gelmediğini söyleyen Özersay, “Anlaşma henüz yürürlüğe girmedi mi? o yüzden mi taahhütler yerine getirilmedi?” diye sordu, taslaklar ve süreçle ilgili bilgi istedi.

Dışişleri Bakanı’nın “hellimde resmen oyuna geldik” şeklindeki açıklamasına da işaret eden Özersay, kendilerinin Sanayi Odası’yla yaptıkları görüşmede tam olarak bir avantaj elde edilebilecek mi bunun uygulamada ortaya çıkacağını anladıklarını kaydetti.

Kudret Özersay, böyle bir kararla ilgili olarak eğer resmen oyuna gelindiyse Dışişleri Bakanlığı, Başbakanlık yoksa Cumhurbaşkanlığı’nın mı oyuna geldiğini sorarak her üç makamın da UBP’den olduğunu anımsattı.

“Hükümet bir bütündür” diyen Özersay, Dışişleri Bakanı’nın Financial Times’a yaptığı açıklamaya işaret ederek, “KKTC tanınmadığı takdirde, doğal gazın paylaşılması gündeme gelirse, çözümden önce iki taraf bunu paylaşamaz, Kıbrıslı Türkler sürece dahil olamaz, bizi tanımazlarsa o masaya gitmeyiz midir pozisyon?” diye konuştu.

“Bizim doğal gazla ilgili Kıbrıs Rum tarafına verdiğimiz öneri geçersiz midir? Değişmiş midir? Doğal gaz konusunu KKTC’yi tanırsanız konuşuruz? Türkiye’nin de duruşu bu mudur” diye de soran Özersay, “Bu konuyu görüşmeyi bile tanınmaya mı bağladık?” sorusunu yöneltti.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KKTC MERKEZ BANKASI TL MEVDUATLARIN FAİZ ORANLARINI YÜKSELTTİ
KKTC MERKEZ BANKASI TL MEVDUATLARIN FAİZ ORANLARINI YÜKSELTTİ
“Tarihi geçmiş ilaçlar tehlikeli atık statüsünde”
“Tarihi geçmiş ilaçlar tehlikeli atık statüsünde”
Elektrik kesintisi!
Elektrik kesintisi!
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim