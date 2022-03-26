Zam protestosu.. Hükümete kırmızı kart

Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan “Bizim Meyhane” isimli işletmenin sahibi Emirali Tatlıdil, hükümete kırmızı kart gösterdiği bir fotoğraf paylaştı. Tatlıdil, hükümete seslenerek “Tamam alkole sigaraya zam yaptınız, kabul, temel gıda maddelerini ucuzlattınız mı?” diye sordu.

Paylaşım şöyle:

“Acımasızca, keyfi ve dayatmacı yapılan zamları kendimizce protesto etmek adına 28 Mart Pazartesi akşamı Bizim Meyhane Gönyeli adlı iş yerimi açmıyorum. Tamam alkole sigaraya zam yaptınız, kabul, temel gıda maddelerini ucuzlattınız mı?

Et, süt, yumurta, ekmek, un gibi zaruri tüketilmesi gereken ürünleri ucuzlatmayı hiç düşündünüz mü? Her şeye zam yaparak Hükumetcilik herkes yapar! Akaryakıta gelen zamlarla fiyatların artacağını ve insanların artmayan gelirinin azalacağını hiç düşündünüz mü? Kendi adıma bir gün olsun sizi protesto ediyorum. Hiçbir siyasi parti veya kişilerle ilgili değildir.

Bizi ileriye götüreceğini söyleyip 1974 öncesine döndüren siz Hükumeti şiddetle protesto ediyorum.

Herkes sesini çıkarmaz ise bunlar devam edecektir. İptal ettiğim rezervasyonlar için ve tüm gelecek olan arkadaşlardan özür dilem, anlayışınız için çok teşekkür ederim. Kısmet olursa Salı akşamı gorusmek dileği ile

(1 günlük kapatma ile hiçbirimiz batmayiz ama bu düzen böyle giderse hepimiz tek tek veya hep beraber batmaya doğru gidecegiz) sadece kendi tepkimdir çünkü bunları hak etmediğime inanıyorum.”