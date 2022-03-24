“Zam yaparak bütçe açığı kapatılmaz”

Ekonomik olarak dünyanın zor günlerden geçtiği artık aşikar bir durum. Başta dünya devleri ABD ve Çin gibi ülkeler başta olmak üzere herkes kendine göre tedbirler alıyor.

Enflasyon sorunu sadece bizde değil şuan tüm dünyada gündemin ilk sırasında. ABD'de fiyat artışları Ocak ayında beklenenden daha yüksek gerçekleşti ve yıllık enflasyon yüzde 7,5'e tırmandı. Bu, ülkede son 40 yılın kayda geçen en yüksek enflasyon oranı oldu.

Türkiye’de enflasyon TÜİK'e göre yüzde 54,4'e yükseldi, Bazı yayınlarda ise 'Yıllık enflasyon yüzde 123,80' deniyor.

Hal böyle iken zamlar kaçınılmaz oluyor. Gerek dövizdeki artış gerekse dünya ham madde tedarikinde yaşanan artışlar enflasyonun ateşini giderek körüklüyor.

KKTC’de başta akaryakıt olmak üzere, elektrik, gıda ürünleri, hayvansal ürünler ve pek çok şey zam üstüne zamlanıyor.

Maliye Bakanı Sunat Atun, alkole gelen zammı “bira sütten ucuzdu” diyerek açıklasa da durum bu kadar basit değil aslında. Hükümetin hayatı pahalılaştırması gelirleri uzun vadede arttırmaz. Aksine vatandaşın geliri düşeceğinden genel gelirlerde düşüşe neden olur.

Ekonominin çok basit bir kuralıdır bu.

Esas yapılması gereken zamlar ile bütçe açığını kapatmak olmamalıdır. Esas yapılması gereken “yeni kaynaklar” yaratıp bütçe açığının bu şekilde kapatılmasıdır.

En basit ve en kötü olanı zam yaparak tüketimi kısıtlamaktır. Tüketimi kısıtlamak üretimi durdurmak anlamına gelir. Evet, KKTC’de pek çok şeyi üretemiyoruz. Bu yüzden ihracat kalemlerimiz ithalat kalemlerimize göre çok azdır. Ama unutmamak gerekiyor ki devlet ithalat üzerinden yaptığı vergilendirme ile bütçesin doldurmaktır. İthalat azaldığında doğal olarak devletin en büyük gelir kapısı sekteye uğrayacaktır.

Bunun yerine devlet az önce dediğim gibi gelirlerine yeni kalemler bulmak zorundadır. Örneğin Türkiye’den gelen bir kişi KKTC’de bir işyeri satın alamamaktadır. Bunun önünün açılması gerekiyor. Tapu’da binlerce dosya onay bekliyor. Bunların yasal düzenlemeler ile kolaylaştırılması ve devlete yeni kaynaklar yaratılması zaruridir.

Yoksa zamla bütçe açığı kapanmaz.

MESAJLAR

Sunat ATUN: Zam yaparak bütçe açığı kapatılmaz. Yapılması gereken yeni kaynaklar yaratıp maliyeye sıcak para girişini hızlandırmak olmalı. Hayat pahalılığı devletin de gelirlerinin düşmesine neden olacaktır kısa bir süre sonra.

Turgay DENİZ: Hükümet zam ile bütçedeki açığı kapatma yolunda gidiyor anlaşılan. Patronlar kulübü olarak bu konuda artık bir çağrı yapıp işin doğrusunu ortaya koymanız gerekmiyor mu?

Dimağ ÇAĞINER: Bu pahalılıkla KKTC turizmi nasıl ayakta kalacak. Aynı coğrafya da pek çok lokasyon bizden daha ucuz olursa insanlar neden buraya gelmek istesin ki?

Ünal ÜSTEL: Yılan hikayesine dönen yeni cezaevi konusunda çalışmalara başladığınızı memnuniyet ile öğrendik. Yeni cezaevinin açılması için çalışmalara hız verilmesi talimatını vermişiniz.

Tolga KINACI: Alkole gelen zamandan sonra eve bir miktar stok yapıp yaz sonuna yetecek kadar alkolü stoklamışsınız. Eh demek ki bundan sonra canımız şarap çekerse size uğrayacağız.

Zeki ÇELER: Önümüzdeki yerel seçimler için Girne’den bağımsız belediye başkan adayı olacakmışsınız. Hayırlı olsun, şimdiden de ev gezmelerine başlamışsınız.

Orhan TUĞBAY: Sözünde durmayan siyasileri ifşa etmek için artık gün sayıyormuşsunuz. Bu konuda artık sabrınız kalmamış. Yine de son karar sizin elbette ama iş bu noktaya geldiyse vay o siyasilerin haline

Ali ÇINAR: Tavlada son günlerde rakip bulamamaktan şikâyetçi oluyormuşsunuz. Valla biz ofisteyiz, bekleriz, tavlamızda var çayımız kahvemizde.

Gülşah Sanver MANAVOĞLU: Genel Sekreterlik görevinizi devretmeye hazırlanıyormuşsunuz. Acaba yerel seçimlere daha iyi hazırlanmak için böyle bir yola başvuruyorsunuz. Ne diyelim hayırlısı…

Halil TALAYKURT: Güvendiğiniz dağlar bir kez daha kar yağmış. Bu siyasilere güven duyulmayacağını artık anlamış olmanız gerekiyor. Verdikleri sözleri birbirine bağlasan Girne’den yol olur Mersin’e.