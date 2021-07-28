Zam Yoksa 44 Milyon TL Zarar Var

Çiğdem AYDIN - Özel Haber

Kıb-Tek Yönetim Kurulu üyesi Ali Akın Önder, Çiğdem Aydın’la günaydın programına katılarak soruları yanıtladı.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası ‘nın, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumun “daha iyi hizmet verebilmesi ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşması için” mevcut eksikliklerin derhal giderilmesi amacıyla Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ve KIB-TEK Yönetim Kurulu’na çağrıda bulunmasına yanıt veren Önder, El-Sen’i rakip değil birlikte çalışacağımız çalışanlarımız olarak görüyoruz dedi.

Ali Akın Önder sayaç okuyucuları ile ilgili şartnamenin hazırlandığını ve yakın zamanda Merkezi İhale Komisyonu (MİK) tarafından ihaleye çıkılacağını söyledi.

Önder, bu sayede bazı giderleri düşürmüş olacağız ayrıca belli bir marka dışındaki sayaçları da okuyabileceğiz dedi. Kıb-Tek’in zam yapmadığı için 44 Milyon TL aylık zararda olduğunu vurgulayan Önder, zam yapamıyorsak bazı giderleri düşürmemiz gerekiyor şu anda Santral Bakım giderleri en yüksek gider kaynağı bunu Fuil Oil taşıma bedeli ve sayaçlarla ilgili giderler takip ediyor dedi.

44 Milyon TL aylık zararın küçümsenmeyecek bir rakam olduğunu ifade eden Önder, EL-SEN ile birlikte çalışmaya her zaman hazır olduklarını kaydetti.