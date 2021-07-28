Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
4 yıl sonra KKTC’ye kaçak girerken yakalandılar
4 yıl sonra KKTC’ye kaçak...
Kanlı biten kavga mahkemede son buldu
Kanlı biten kavga mahkemede son...
Yemek yüzünden çıkan kavgada arkadaşını bıçakladı
Yemek yüzünden çıkan kavgada arkadaşını...
Adam kaçırıp öldüresiye dövdüler
Adam kaçırıp öldüresiye dövdüler
Çamaşır yıkama kavgası kanlı bitti
Çamaşır yıkama kavgası kanlı bitti

Zam Yoksa 44 Milyon TL Zarar Var

Kıb-Tek Yönetim Kurulu üyesi Ali Akın Önder, Çiğdem Aydın’la günaydın programına katılarak soruları yanıtladı.

28 Temmuz 2021 Çarşamba 10:38
142 Okunma
Zam Yoksa 44 Milyon TL Zarar Var

Çiğdem AYDIN - Özel Haber

Kıb-Tek Yönetim Kurulu üyesi Ali Akın Önder, Çiğdem Aydın’la günaydın programına katılarak soruları yanıtladı.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası ‘nın, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumun “daha iyi hizmet verebilmesi ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşması için” mevcut eksikliklerin derhal giderilmesi amacıyla Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ve KIB-TEK Yönetim Kurulu’na çağrıda bulunmasına yanıt veren Önder, El-Sen’i rakip değil birlikte çalışacağımız çalışanlarımız olarak görüyoruz dedi.

Ali Akın Önder sayaç okuyucuları ile ilgili şartnamenin hazırlandığını ve yakın zamanda Merkezi İhale Komisyonu (MİK) tarafından ihaleye çıkılacağını söyledi.

Önder, bu sayede bazı giderleri düşürmüş olacağız ayrıca belli bir marka dışındaki sayaçları da okuyabileceğiz dedi. Kıb-Tek’in zam yapmadığı için 44 Milyon TL aylık zararda olduğunu vurgulayan Önder, zam yapamıyorsak bazı giderleri düşürmemiz gerekiyor şu anda Santral Bakım giderleri en yüksek gider kaynağı bunu Fuil Oil taşıma bedeli ve sayaçlarla ilgili giderler takip ediyor dedi.

44 Milyon TL aylık zararın küçümsenmeyecek bir rakam olduğunu ifade eden Önder, EL-SEN ile birlikte çalışmaya her zaman hazır olduklarını kaydetti.

Anahtar Kelimeler:
KıbTek Yönetim KuruluZam
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rüyam Hacımuratlar'dan gururlandıran başarı
Rüyam Hacımuratlar'dan gururlandıran başarı
Pencerede mahsur kalan hırsız bina sakinlerine yalvardı
Pencerede mahsur kalan hırsız bina sakinlerine yalvardı
Siyasi Partiler Türkiye’ye Karşı “Önlem Alınmasını” İstiyor
Siyasi Partiler Türkiye’ye Karşı “Önlem Alınmasını” İstiyor
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim