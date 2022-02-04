Zamlar canımızı okuyor!

Tüp gaza gelen 200 TL’lik zam, yeni zamların habercisi oldu.

Fırıncılar ekmeğe, restorancılar da menülerine zam yapmaya hazırlanıyor

Vatandaşın kabusu haline gelen zamlar dur durak bilmiyor. Zam furyası tüm hızıyla sürüyor.

“Döviz düştü, fiyatlar düşecek” fikrine kapılan vatandaşlar, her gün yeni zam haberleriyle sarsılıyor. Geçtiğimiz hafta akaryakıta gelen zammın tepkisi dinmeden, dün de ev tipi 10 kiloluk tüp gaza 200 TL’lik zam geldi. 180 TL’den satılan tüp gaz, 200 TL’ye yükseldi. Tüp gaz zammı, yeni zamların da habercisi oldu.

Fırıncılar ekmeğe, restorancılar da menülerine zam yapmaya hazırlanıyor. Elektriğe ve harçlara gelmesi beklenen okkalı zamlar ise vatandaşı çileden çıkarıyor.

Fırıncılar Birliği Başkanı Ömer Çıralı, zamlarla karşısında zor durumda olduklarını belirterek, ekmek fiyatının artacağını söyledi.

Restorancılar Birliği (RES-BİR) Başkanı Salih Kayım da bataklıkta çırpındıkça daha da battıklarını ifade ederek, restoranların, menülerinde yeni bir fiyat düzenlemesine gitmemesi halinde bataktan çıkamayacaklarını vurguladı.

Çıralı: Ekmeğe zam kaçınılmaz oldu

Fırıncılar Birliği Başkanı Ömer Çıralı, girdilerin ciddi anlamda yükseldiğini kaydederek, her alanda ciddi fiyat artışları ile karşı karşıya olduklarını söyledi. Çıralı, artan maliyetler karşısında ayakta kalabilmek için ekmeğe artış yapmak zorunda kaldıklarını kaydetti. Personel maaşları, akaryakıt ve şimdi de tüp gaz zammı ile fırıncıların da tüm diğer sektörler gibi zor durumda olduğunu belirten Çıralı, unun da zamlandığını vurguladı.

“Ekmek zammı kaçınılmaz oldu” diyen Çıralı, fırıncıların maliyet hesaplaması yaparak, ekmek zammı oranının ne olacağına karar vereceklerini ifade etti.

Kayım: Bataklıkta çırpınıyoruz, fiyat düzenlemesi şart

Restorancılar Birliği (RES-BİR) Başkanı Salih Kayım, zamlara yetişemez olduklarını belirterek, menü fiyatlarını artırmada da sıkıntı yaşadıklarının altını çizdi.

Kayım, şöyle konuştu:

“Müşteri gelip yemek yiyor, hesabı ödüyor. Onların ödediği hesabın üzerine biz de yüzde 20-30 maliyetleri karşılamak için ödüyoruz.”

“Akaryakıta zam yapıldı, çalışan maliyetleri arttı, sebze, et fiyatları zaten aldı başını gitti, şimdi de tüp gaza zam yapıldı” diyen Kayım, elektriğe de zammın konuşulduğunu ifade etti. Kayım, “artık tüp gaza ve elektriğe zam yapılmaz” diye düşünerek fiyat düzenlemesine gittiklerini ama yeni zamlarla karşılaştıklarını anlatarak, şu an yüzde 20- 30 zararına çalıştıklarını söyledi. Bataklıkta çırpındıkça daha da battıklarına dikkat çeken Kayım, restoranların menülerinde yeni fiyat düzenlemesine gitmezse bataktan çıkamayacaklarını vurguladı. Kayım, geçtiğimiz günlerde meyhane işletmecilerinden birinin kendisini arayarak, “Kişi başı 150 TL alıyorum, ama batmak üzereyim. Fiyatı en az 200 TL yapmam gerekirken, müşteri gelmez, vatandaş isyan eder endişesi ile fiyatı yükseltemiyorum” isyanında bulunduğunu anlattı. Personel giderlerinin ciddi derecede arttığını, 10 yıllık personele yeni başlayanla aynı parayı veremeyeceklerinden, hepsine yüzde 40 artışı yapmak zorunda kaldıklarını ifade eden Kayım, “Bunu yapmazsak çalışan personel de bulamayacağız, zaten çalışanların birçoğu Güney Kıbrıs’a” kaçıyor” dedi.

Kayım, şöyle dedi:

“150 TL’ye meyhane çalıştıran da, 75 TL’ye tavuk dolma ya da benzeri yemekler satan da zararına çalışmaktadır. Bugün bir meyhanenin fiyatı en az 200, bir restoranın da kolası ile bir menüye alacağı hesap 120 TL olmalıdır.”

Kaynak: Kıbrıs Gazetesi



