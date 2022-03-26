Künye
Kıbrıs 19
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
1 kilo kokainle yakalandılar
1 kilo kokainle yakalandılar
Hayalleri suya düştü!
Hayalleri suya düştü!
Yumruklar havada uçuştu!
Yumruklar havada uçuştu!
Artemis Papasavvas'a hapis cezası!
Artemis Papasavvas'a hapis cezası!
Antalya'dan tekneyle kaçak geldiler
Antalya'dan tekneyle kaçak geldiler

Zamlara Karşı Birlikte Mücadele Çağrısı

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO) Yönetim Kurulu Üyesi, Kuaförler Birliği Başkanı Mahmut Kanber, zamlardan dolayı hükümete eleştirilerde bulundu ve birlikte mücadele çağrısı yaptı.

26 Mart 2022 Cumartesi 16:38
32 Okunma
Zamlara Karşı Birlikte Mücadele Çağrısı
banner108

Kamber, yaptığı yazılı açıklamada, alkollü içki vergisine yapılan artışıyla ilgili olarak “Alkollü içeceklere konan vergi artışı, ne tür bir maliyeti olacağını düşünmeden, sadece devletin kasasına ne kadar daha para gireceğini hesaplayarak yapılan bir artıştır” dedi.

Halkın ihtiyaçlarını karşılayacak adil, şeffaf ve sürdürülebilir bir sistem oluşturma noktasında sokağa inilmesi gerektiğini belirten Kanber, tüm zamların geri alınması, adil ve sürdürülebilir bir ekonomik düzen için birlikte mücadele çağrısı yaptı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Koronavirüs bir can daha aldı!
Koronavirüs bir can daha aldı!
SON DAKİKA! İşte bu akşam kesinti olacak bölgeler ve saatleri
SON DAKİKA! İşte bu akşam kesinti olacak bölgeler ve saatleri
Ataoğlu’ndan Mersinli Kıbrıs gazilerine: “Sizler misafir değil, kendi evinizdesiniz”
Ataoğlu’ndan Mersinli Kıbrıs gazilerine: “Sizler misafir değil, kendi evinizdesiniz”










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim