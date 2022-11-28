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Zamlara karşı denetim çağrısı

KKTC Tüketiciler Derneği, temel gıda maddelerine yapılan zamlara karşı denetim başlatması çağrısında bulundu.

28 Kasım 2022 Pazartesi 16:05
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Zamlara karşı denetim çağrısı



Dernekten yapılan yazılı açıklamada, “Son üç ay içerisinde sabit kurlara rağmen mevsimsel gerekçeler dışında başta sebze ve hayvansal et ve süt ürünleri olmak üzere temel gıda ürün piyasasında yapılan zam üstüne zamlar serbest piyasa arz ve talep koşullarına aykırıdır” denildi.

Dernek, Hükümete, temel tüketim mallarını 3 ay süre için “Denetime Tabi Mal” ilan ederek genel denetim başlatması; toptancı perakendeci kar paylarını “Temel Tüketim ürünlerinde” yüzde 10 ile sınırlandırması çağrısında bulundu.

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