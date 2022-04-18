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Zamlı Elektrik Tarifelerine Tepki

Tüketici Örgütleri Konfederasyonu, elektrikte indirimli tarifenin uygulanmayacağını öğrendiklerini belirterek, tüketicileri “isyan noktasına” getiren astronomik tarifelere hükümetin bir çözüm üretmesi çağrısında bulundu, aksi halde hükümetin istifa etmesini talep etti.

18 Nisan 2022 Pazartesi 10:49
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Zamlı Elektrik Tarifelerine Tepki

KKTC Tüketiciler Derneği Genel Başkanı ve Tüketici Örgütleri Konfederasyonu Başkanı Hasan Y. Işık tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Kıb-Tek nisan ayı zamlı elektrik faturalarının astronomik olmasına gelen tepkileri dikkate alan Başbakanın Türkiye ziyareti öncesi açıkladığı indirimli elektrik tarifelerinin uygulanmayacağı öğrenilmiştir. Tüketicilerin bugünkü tarifelerde bile mum ışığında yaşamak zorunda bırakıldıkları bir ortamda elektrik ücretlerine %300 oranlarına varan zamlı tarifelerin uygulanmasını Konfederasyonumuz ekonomik ve sosyal yaşam için bir yıkım ve çılgınlık olarak görmektedir” denildi. 

Işık, açıklamasında, “Bu fahiş zamlar karşısında tüketicilerin ne sabrının ne de karşılayabileceği ekonomik gücünün olduğunu” belirterek, “Tüketicilere zamlı veya zamsız faturalarını ‘elektrikleri kesilecek, gecikme zamları uygulanacak’ olsa da ödememeleri için çağrı yapmaktadır” dedi.

Işık açıklamasında devamla şu ifadelerde bulundu:

“Elektriğe getirilen bu astronomik tarifeler tüketicileri isyan ettiren fahiş fiyatlara misli ile yansıyacağını esnafın ve iş adamlarının kepenk indireceği dikkate alınmalı ve yeniden kararını gözden geçirmesi için Tüketici Örgütleri Konfederasyonu hükümeti önemle uyarmaktadır. Konfederasyonumuz hükümete iktidar olma gereğini bu vahim sosyo–ekonomik soruna çözüm üreterek yerine getirmesi veya topyekün istifa etmesi için çağrı yapmaktadır. Konfederasyonumuz ülke genelinde başlatacağı eylemlere topyekün ‘elektrik ve kepenk kapatarak” destek vermeleri için tüm tüketicilere, esnaf ve ekonomik sektör mensuplarına çağrı yapmaktadır.”

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