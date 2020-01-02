Zamlı vergi, harç ve ücretler yürürlükte

Bakanlar Kurulu, gelir bütçesinde yer alan harçların günün ekonomik koşullarına göre yeniden düzenlenmesine ilişkin tüzük ve emirnameleri onaylayarak Resmi Gazete’nin 31 Aralık 2019 sayısında yayımlattı. Zamlı rakamlar, 1 Ocak 2020’den itibaren geçerli oldu.

TAK muhabirinin Maliye Bakanlığı Müsteşarı Özdemir Kalkanlı’dan aldığı bilgiye göre, tüzük ve emirnamelerdeki harç, vergi ve ücretlere yüzde 10 ve daha düşük oranda artış yapıldı. Kalkanlı, artışları, yıllık hayat pahalığı oranında ve altında tuttuklarını söyledi.

Resmi Gazete’de yayımlanan 30 tüzük ve emirname şöyle:

“1. Alkollü İçkiler Satış Ruhsat Ücretleri (Değişiklik) Tüzüğü; 2. Ateşli Silahlar Ruhsat ve Harçlarının Belirlenmesi Tüzüğü; 3. Avukat Harçları (Değişiklik) Tüzüğü; 4. Bilgi veya Belgeye Erişim (Ücretler) (Değişiklik) Tüzüğü; 5. Cezaevi (Değişiklik) Tüzüğü; 6. Daimi ikamet izni (Değişiklik) Tüzüğü; 7. İlan, Reklam ve Levha (Değişiklik) Tüzüğü; 8. Kamu Görevlileri Sınav Harçları Tüzüğü; 9. Konsolosluk Harçları (Değişiklik) Tüzüğü; 10. Maden ve Taş Ocakları (Değişiklik) Tüzüğü; 11. Motorlu Araçlar Kayıt ve Ruhsat Harçları ile Sürüş Ehliyetleri İçin Ödenecek Harçların Yeniden Belirlenmesi (Değişiklik) Tüzüğü; 12. Motorlu Araçlar ve Yol Trafik (Değişiklik) Tüzüğü; 13. Motorlu Araçlarla Yolcu ve Eşya Taşınması Harçları (Değişiklik) Tüzüğü; 14. Oteller (Değişiklik) Tüzüğü; 15. Pasaport ve Seyahat Belgesi Harçları (Değişiklik) Tüzüğü; 16. Pul Vergileri (Değişiklik) Emirnamesi; 17. Sakinlerin Kaydı (Değişiklik) Tüzüğü; 18. Sendikalar (Değişiklik) Tüzüğü; 19. Tapu ve Kadastro Dairesi (Harçlar ve Ücretler) (Değişiklik) Tüzüğü; 20. Tarım Dairesi, İthalat İhracat Denetimleri, Ön İzin ve Bitki Pasaportu Verilmesi, Bitki Sağlık Sertifikası Düzenlenmesi, Kayıt İşlemleri ve Bitki Sağlığı Denetimleri Karşılığında Alınacak Ücretler ve Harçlar (Değişiklik) Tüzüğü; 21. Tarımsal İlaçlar Denetim (Değişiklik) Tüzüğü; 22. Tarımsal Ürünler {ihraç) (Değişiklik) Tüzüğü; 23. Tarımsal Ürünler Tağşiş (Değişiklik) Tüzüğü; 24. 2020 Taşınmaz Mal Vergisi, Vergi Miktarları ve Vergi Oranları Tüzüğü; 25. Telsiz Telgraf (Değişiklik) Tüzüğü; 26. Türk Cemaat Meclisi Evlenme ile İlgili Resimler (Değişiklik) Emirnamesi; 27. Vefat Edenlerin Vergilendirilmesi ile İlgili Sertifika Harçları (Değişiklik) Tüzüğü; 28. Yabancıların Çalışma İzinleri (Değişiklik) Tüzüğü; 29. Yollar ve Binalar (Değişiklik) Tüzüğü ve 30. Yurttaşlık Tüzüğü.”

EHLİYET

Motorlu Araçlar Kayıt ve Ruhsat Harçları ile Sürüş Ehliyetleri İçin Ödenecek Harçların Yeniden Belirlenmesi (Değişiklik) Tüzüğü uyarınca sürüş ehliyetleri için ödenecek harçlar yükseldi.

Öğrenci ehliyeti sınavı 385 TL olurken, ehliyet 384.90 TL oldu. 2 yıllık ehliyet için 384.80 TL, 3 yıllık ehliyet için 514.70 TL, 5 yıllık ehliyet için 789.50 TL ve 10 yıllık ehliyet için de 1314 TL ödenmesi gerekiyor.

PASAPORT

Dünden itibaren pasaport harçları da arttı. Diplomatik olanlar dahil 5 yıl süreli pasaportlar 440 TL, 2 yıl süreliler 325 TL, bir yıl süreliler 209 TL oldu. Kaybedilen veya tahrip edilen pasaportların yenilenmesi için daha yüksek rakamlar ödenmesi gerekiyor.

KİMLİK KARTLARI

Yasanın öngördüğü süre içinde ilk kez kimlik kartı alanlar 11 TL harç ödeyecek. 7 gün ile 6 arasındaki gecikmelerde 78 TL; 6 ve üzerindeki sürelerde ise 126 TL cezalı ücret ödenmesi gerekiyor.

Doğal ya da olağan nedenlerle yenilenen kimlik kartları için ödenmesi gereken rakam yine 126 TL olacak.

Yıpranma, yakma, yırtma, kirletme, bozma ve benzeri dikkatsizlik ve kötü kullanma gibi nedenlerden dolayı yenilemelerde ilk seferde 126 TL, ikincide 187 TL ve üçüncüde 325 TL harç alınacak.

Kaybedilen kimlik kartlarının yenilenmesi için ilk defada 255 TL olan ücret, dördüncü kaybetmede 643 TL’ye yükseliyor.

EVLENME ÜCRETLERİ

1 Ocak 2020’den itibaren evlenme işlemleriyle ilgili harçlara da zam geldi. Buna göre, Evlendirme Memurluğu’nda yapılan evlendirmeler için 440 TL, bunun dışındaki herhangi bir yerde yapılan evlendirmeler için de 900 TL ücret ödenecek.

Yurttaşlık Tüzüğü’ndeki değişiklikle, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşlığının kazanılması ve kaybedilmesi ile ilgili başvuru (dilekçe), kayıt beyanname kaydın tasdikli bir suretinin verilmesi, yurttaşlığın kazanılmasına ve kaybedilmesine ilişkin verilecek her türlü belgenin her biri için 130 TL harç ödenecek.

RESMİ GAZETE’YE DE ZAM

Bakanlar Kurulu, 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren Resmi Gazete satış fiyatlarının ve abonelik ücretlerinin, KDV dahil aşağıdaki şekilde uygulanmasına karar verdi:

“1 Adet Resmi Gazete: 11.- TL; 3 Aylık Abone Ücreti: 280.-TL; 6 Aylık Abone Ücreti: 450.-TL; 1 Yıllık Abone Ücreti: 750.-TL; Tereke İlanları: 130.-TL”

(BRT/TAK)