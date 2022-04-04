“Zammı geri çekin, maliye elini taşın altına koysun”

Bugünden tezi yok, elektrik zammının da alkollü içki zammının da geri alınması çağrısında bulunan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, hükümetin dersine çalışmadığını, uyarılara da kulak asmadığını vurguladı.

ERHÜRMAN: YAPTIĞIMIZ ÖNERİNİN OLMAYACAĞINI SÖYLEDİNİZ, ŞİMDİ YENİDEN DEĞERLENDİRECEĞİZ DİYORSUNUZ

Hükümetin geri adım atmaya başlamış olmasının zannedildiği gibi kendilerini mutlu etmediğini ifade eden Erhürman, “Marifet 50 defa uyarılmanıza rağmen, yanlış yapmamanızdır” dedi. Bugüne kadar birçok öneri de yaptıklarının altını çizen Erhürman, “Yaptığımız önerinin olmayacağını söylediniz, şimdi yeniden değerlendireceğiz diyorsunuz. Rusya-Ukrayna savaşı var, pandemi yaşandı, elektriğe zam yapmak zorundayız dediniz. Sizin yaptığınız hataların birikimi olarak bu yük KIBTEK’te oluştu” dedi. Bu yükün bir kısmının Maliye’nin üzerine alınması için birçok kez hükümete çağrıda bulunduklarını kaydeden Erhürman, aksi taktirde halkın da bu yük altında ezileceğini belirtti.

“ZAMMI GERİ ÇEKİN, MALİYE ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYSUN”

Erhürman, “Bu zammı geri çekin, Maliye de elini taşın altına koysun. Bunun altından kimse kalkamayacak. Geçen ay bir ödeyen bu ay 3 ödedi. Böyle olacağını biz size söyledik başka türlü olması mümkün değildi dediniz” diye konuştu. “Önerileri dikkate alsaydınız, memlekette bu kaosu yaratmayacaktınız” diye konuşan Erhürman, söz konusu zamların ne zaman ve neye göre değerlendirileceğini sordu. Samimi olmayan tarafın hükümet olduğunu söyleyen Erhürman, “Madem ki yeniden değerlendirme şansı vardı, niye zamanında bu işi yapmıyorsunuz? Hiç hesap yapamadınız mı bire üç geleceğini elektrik faturalarını?” diye sordu.

“HÜKÜMET DERSİNE ÇALIŞMIYOR, UYARILARA DA KULAK ASMIYOR”

Hükümetin dersine çalışmadığına dikkat çeken Erhürman, hükümetin uyarılara da kulak asmadığını dile getirdi. Alkollü içki zammının sigara zammı gibi olmadığına vurgu yapan Erhürman, “Alkollü içki, içkili lokantayı da barı da meyhaneyi de etkiler. Turizmi bodoslamadan etkiler. Burada çalışan insanlar var. Meyhanelerde ve içkili lokantalarda sadece içki içilmez. Talep daralacak. Güney ile fiyat kıstaslarını çalışmadınız. Bütün bunları tek tek anlattık. Başbakan alkollü içki zammını da yeniden değerlendireceğiz dedi. Haftalar geçti üstünden, yeniden değerlendirilmedi. Hesap kitap yapmıyorsunuz. Ekonomiyi darmadağın ettiniz” dedi.

“BAĞCI DA BATACAK, ZİVANİYA ÜRETEN DE…”

Zivaniyada 3 TL olan Fiyat İstikrar Fonu’nun 40 TL’ye çıkarılmasını eleştiren Erhürman, “Memlekette zivaniya üretmeye başladı yerli üretici. 3 lira olan fiyat istikrar fonunu 40 lira yaptılar. Bağcı da batacak, zivaniya üreten de batacak” diye konuştu. Hükümetin başka hatalara da yelken açtığını vurgulayan Erhürman, Başbakanın yeni protokolü imzalayacağı açıklaması hakkında da konuştu. Erhürman, “Bize de diyor ki öneri yapmıyorsunuz. İmzalayacaksınız, görmeyeceğim protokolü, ben de imzalandıktan sonra mı öneri yapacağım? Senin yaptığın işin bu memleketin hayrına olup olmadığını bilmiyorum ki öneri yapayım. Özel sektöre aslan payını yazın, TL kullanımından doğan krizi düzenleyin dedik. TL değer kaybetti altında kaldık. Özel sektörde koskoca protokolün yüzde 2’sini ayırdınız. Ne söylediysek çıktı, görmediğimiz protokol üzerinden öneri yaptık dinlemediniz. Tek derdiniz ‘biz Türkiye ile protokol imzaladık’ diye göstermektir. Protokolün gerçekleşme oranı yüzde 50. Dışardan bulduğumuz kaynağın yarısını kullanamadık” dedi.

“İNSANLARIN CANI YANDI, TALEBİ DARALTMAYIN”

Başbakanın yaptığı açıklamalarla hedef şaşırtmaya çalıştığının altını çizen Erhürman, “İnsanların canı yandı. İnsanlar çocuklarına aldıkları ekmeğin hesabını yapar duruma geldi. Talebi daraltmayın. Bu sizi uçuruma götürecek. Bizim ne yaptığımızı örnek verdik. Ha duvara konuşuyoruz, ha buraya. Öneri yap diyen kişi salona girmiyor, girdiyse kaçıyor” diye konuştu. Hükümetin protokolde çok daha büyük yanlış yapmaya hazırlandığını kaydeden Erhürman, “Meclis’in gündemine getirmiyorsunuz. Gerçekleşme oranının yüzde 50 olduğunu unutturmaya çalışıyorsunuz. Silkinin ve kendinize gelin. Bugünden tezi yok, elektrik zammını da alkollü içki zammını da geri alın. Yerli üretimi, güneydeki piyasayı, Türkiye’deki piyasayı dikkate alacaksınız. Bu iş hesap işidir. Hesap bilenler vardı, onları da tertiplediniz. Artık umarım kafanızın duvara vurduğunu anlarsınız. Alkollü içki zammını da elektrik zammını da yerel yönetimler reformunu da geri çekin. Dinleyeceksiniz biz hazırız” diye ekledi.