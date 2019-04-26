Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Cem Yılmaz'dan 'cumhurbaşkanlığı adaylığı' açıklaması
Cem Yılmaz'dan 'cumhurbaşkanlığı adaylığı' açıklaması
Huawei 28,5 saniyede bir telefon üretiyor
28,5 saniyede bir telefon üretiyorlar
WhatsApp kullanıcıları dikkat!
WhatsApp kullanıcıları dikkat!
Instagram şifrenizi değiştirin! Tehlike kapıda
Instagram şifrenizi değiştirin!
En Moda Uluslararası Ödül Töreni heyecanı başladı!
En Moda Uluslararası Ödül Töreni...

Zanlı, 7 gün daha tutuklu kalacak

26 Nisan 2019 Cuma 15:40
Zanlı, 7 gün daha tutuklu kalacak
banner44

banner41
Alayköy’de kalmakta olduğu ikametgah içerisinde 47 yaşındaki Hacer Ulaş’ın öldürülmesiyle ilgili tutuklanan eşi Hüseyin Havalar dün mahkemeye çıkarıldı ve tutukluluk süresi 7 gün daha uzatıldı. Mahkemede meseleyle ilgili olarak şahadet veren Müfettiş Muavini Hüseyin Göğmen, 31.03.2019 tarihinde, saat 13.20’de Hacer Ulaş’ın Alayköy’de kalmakta olduğu ikametgah içerisinde, salondaki kanepe üzerinde ölü olarak bulunduğunu belirtti. Mesele ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturma kapsamında, şüphe görüldüğünü anlatan Göğmen, ayrılma aşamasında olduğu zanlı Hüseyin Havalar’ın tutuklandığını söyledi. Göğmen, Hacer Ulaş’ın, 01.04.2019 tarihinde Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan otopsi sonucu ölüm sebebinin “ağız-burun kapama ve elle boğma” sonucu olduğu tespit edildiğini kaydetti. Göğmen, alınan ifadelere göre zanlı Hüseyin Havalar’ın, eşi Hacer Ulaş’ı öldürmekle tehdit ettiğinin belirlendiğini mahkemeye aktardı. Göğmen, zanlının üç günlük tutukluluk süresince 14 kişiden ifade alındığını kaydetti. Göğmen, zanlının huzurunda konu evde yapılan aramada olay günü giydiği eşofman altının evden emare alındığını söyledi. Göğmen, zanlının mahkeme emriyle doktor kontrolüne götürüldüğünü ve DNA örneği vermeyi reddettiğini mahkemeye aktardı. Zanlının aleyhine 12 Nisan’da 7 günlük tutukluluk emri alındığını söyleyen Göğmen, bu sürede 20 kişiden daha ifade alındığını belirtti. Göğmen, zanlının 15 Nisan’da DNA analizi için verdiğini örneğin sonucunun beklendiğini mahkemeye aktardı.  Göğmen,  zanlının, maktulü ölümle tehdit ettiğine dair belge bulunduğunu ve el yazı imza örneği sahtecilik uzmanları tarafından inceleneceğini belirtti. Göğmen, 26 günde 80 ifade alındığını söyledi. Zanlının serbest kalması halinde alınacak ifadelere etki edebileceğini söyleyen Göğmen, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 7 gün tutuklu kalmasını talep etti. Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, suçun ciddiyetine vurgu yapıp, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 7 gün tutuklu kalmasına  emir verdi.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Zanlı7GünHaberKıbrısGündem
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ek Bütçe Yasa Tasarısı onaylandı
Ek Bütçe Yasa Tasarısı onaylandı
Genç 752 adet uyuşturucu hapla yakalandı
Genç 752 adet uyuşturucu hapla yakalandı
Refikoğlu: ‘Şehir Planlama Dairesi’ni kapatın, anahtarlarını Müteahhitler Birliği’ne verin’
Refikoğlu: ‘Şehir Planlama Dairesi’ni kapatın, anahtarlarını Müteahhitler Birliği’ne verin’

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim