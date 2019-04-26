Zanlı, 7 gün daha tutuklu kalacak

Alayköy’de kalmakta olduğu ikametgah içerisinde 4yaşındaki Hacer Ulaş’ın öldürülmesiyle ilgili tutuklanan eşi Hüseyin Havalar dün mahkemeye çıkarıldı ve tutukluluk süresi 7daha uzatıldı. Mahkemede meseleyle ilgili olarak şahadet veren Müfettiş Muavini Hüseyin Göğmen, 31.03.2019 tarihinde, saat 13.20’de Hacer Ulaş’ın Alayköy’de kalmakta olduğu ikametgah içerisinde, salondaki kanepe üzerinde ölü olarak bulunduğunu belirtti. Mesele ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturma kapsamında, şüphe görüldüğünü anlatan Göğmen, ayrılma aşamasında olduğuHüseyin Havalar’ın tutuklandığını söyledi. Göğmen, Hacer Ulaş’ın, 01.04.2019 tarihinde Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan otopsi sonucu ölüm sebebinin “ağız-burun kapama ve elle boğma” sonucu olduğu tespit edildiğini kaydetti. Göğmen, alınan ifadelere göre zanlı Hüseyin Havalar’ın, eşi Hacer Ulaş’ı öldürmekle tehdit ettiğinin belirlendiğini mahkemeye aktardı. Göğmen, zanlının üç günlük tutukluluk süresince 14 kişiden ifade alındığını kaydetti. Göğmen, zanlının huzurunda konu evde yapılan aramada olay günü giydiği eşofman altının evden emare alındığını söyledi. Göğmen, zanlının mahkeme emriyle doktor kontrolüne götürüldüğünü ve DNA örneği vermeyi reddettiğini mahkemeye aktardı. Zanlının aleyhine 12 Nisan’da 7 günlük tutukluluk emri alındığını söyleyen Göğmen, bu sürede 20 kişiden daha ifade alındığını belirtti. Göğmen, zanlının 15 Nisan’da DNA analizi için verdiğini örneğin sonucunun beklendiğini mahkemeye aktardı. Göğmen, zanlının, maktulü ölümle tehdit ettiğine dair belge bulunduğunu ve el yazı imza örneği sahtecilik uzmanları tarafından inceleneceğini belirtti. Göğmen,ğını söyledi. Zanlının serbest kalması halinde alınacak ifadelere etki edebileceğini söyleyen Göğmen, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 7 gün tutuklu kalmasını talep etti. Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, suçun ciddiyetine vurgu yapıp, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 7 gün tutuklu kalmasına emir verdi.