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Zanlı 7 gün tutuklu kalacak

03 Mayıs 2019 Cuma 15:28
Zanlı 7 gün tutuklu kalacak
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(Kamalı Haber) - Alayköy’de kalmakta olduğu ikametgah içerisinde 47 yaşındaki Hacer Ulaş’ın öldürülmesiyle ilgili tutuklanan eşi Hüseyin Havalar dün mahkemeye çıkarıldı ve tutukluluk süresi 7 gün daha uzatıldı.

Mahkemede meseleyle ilgili olarak şahadet veren Müfettiş Muavini Hüseyin Göğmen, 31.03.2019 tarihinde, saat 13.20’de Hacer Ulaş’ın Alayköy’de kalmakta olduğu ikametgah içerisinde, salondaki kanepe üzerinde ölü olarak bulunduğunu belirtti. Mesele ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturma kapsamında, şüphe görüldüğünü anlatan Göğmen, ayrılma aşamasında olduğu zanlı Hüseyin Havalar’ın tutuklandığını söyledi. Göğmen, Hacer Ulaş’ın, 01.04.2019 tarihinde Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan otopsi sonucu ölüm sebebinin “ağız-burun kapama ve elle boğma” sonucu olduğu tespit edildiğini kaydetti. Göğmen, alınan ifadelere göre zanlı Hüseyin Havalar’ın, eşi Hacer Ulaş’ı öldürmekle tehdit ettiğinin belirlendiğini mahkemeye aktardı. Göğmen, zanlının tutukluluk süresince 90 kişiden ifade alındığını kaydetti. Göğmen, zanlının 15 Nisan’da verdiği DNA analizi sonuçlarının beklendiğini mahkemeye aktardı. Göğmen, olay mahalline yakın olan ve zanlının cinayet günü kullandığı güzergahtan alınan 15 ayrı kamera görüntüsünün 12’sinin incelendiğini kaydetti. Göğmen, son dönemde 7-8 kişiden alınan ifadeler doğrultusunda alınacak ifadeler olduğunu belirtti. Göğmen, maktulün, eşi Havalar tarafından ölümle tehdit edildiğine dair ses kaydı bulunduğuna vurgu yaptı. Göğmen, ses kaydının uzmanlar tarafından inceleneceğini belirtti. Zanlının serbest kalması halinde alınacak ifadelere etki edebileceğini söyleyen Göğmen, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 7 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, suçun ciddiyetine vurgu yapıp, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 7 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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