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Zanlı avukatı müvekkiline komplo kurulduğunu iddia etti

Lapta’da park halindeki bir araçtan 38.185 TL çaldıkları iddiasıyla tutuklanan eski polis memuru Salahi Çeribaşı yeniden mahkemeye çıkarıldı.

20 Mayıs 2022 Cuma 18:41
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Zanlı avukatı müvekkiline komplo kurulduğunu iddia etti

Lapta’da park halindeki bir araçtan 38.185 TL çaldıkları iddiasıyla tutuklanan eski polis memuru Salahi Çeribaşı yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Lapta Polis Karakolu’nda görevli polis memuru Hüseyin Tosun 10 Mayıs 2022 tarihinde Lapta’da Şht. İbrahim Nidai Caddesi’ndeki bir otoparkta park halinde bulunan aracın torpido çekmecesinden 38 bin 185 TL nakit para çalındığını söyledi.

Polis, araç sahibinin 18 Mayıs tarihinde yaptığı şikayeti üzerine soruşturma başlatıldığını, çevre güvenlik kamerası görüntülerinin incelendiğini, ifadeler alındığını belirtti.

Polis, kamera görüntülerinde zanlının şikâyetçiye ait aracın yanına gittiğini, etrafını dolaştığını daha sonra araç içerisine girdiğini, çıkarken de cebine bir şeyler koyduğunu gördüklerini açıkladı. Polis, yapılan soruşturma sonucu meselede zanlı olarak görülen Salahi Çeribaşı ile Adem Yazgan’ın tespit edildiğini açıkladı.

Zanlıların mahkemeye çıkarılarak haklarında bir gün süre ile tutukluluk emri alındığını belirten polis, yapılan araştırmalar sonucu Adem Yazgan’ın olayla bağlantısının olmadığının anlaşıldığını ve serbest bırakıldığını söyledi.

Polis, zanlı Çeribaşı’nın ise ifadesinde araçtan şikayetçinin yönlendirmesi için 5 bin 400 lira aldığını söylediğini aktardı.

Polis, şikayetçi olan şahsa bu iddianın sorulduğunu ancak zanlıya araçtan para almasını söylemediğini iddia ettiğini açıkladı.

Polis memuru şikayetçi şahsın 38 bin lirayı üç kişiden tahsil ettiğini, aracının torpido gözüne koyduğunu anlattığını belirtti. Polis, söz konusu 3 kişiden ifade aldıklarını, şikayetçiye para verdiklerini teyit ettiklerini söyledi.

Polis, olayla ilgili 2 tane daha kamera görüntüsünü inceleyeceklerini, alınacak ifadeler olduğunu, ayrıca zanlının telefon dökümlerinin araştırılacağını belirterek, 3 gün süre istedi.

Zanlının avukatı Erdinç Akyener ise parası çalışan şahsın 8 gün bekledikten sonra polise şikâyete gittiğini söyledi. Akyener, “Madem parası çalındı neden 8 gün bekledikten sonra polise gitti. Bu makul bir davranış değil. Müvekkilime komplo kuruldu” dedi.

Mahkeme, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

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