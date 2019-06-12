Zanlı: “Bana uyuşturucuyu satanların da yakalanmasını istiyorum”

Lefkoşa'da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince evine yapılan operasyonda 23 gram 980 miligram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulanan zanlı Ramazan Ceylan, dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Murat Özkırdar, 8 Haziran’da 13.30-14.00 saatleri arasında, Lefkoşa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince Ramazan Ceylan’ın kalmakta olduğu ikametgâhta yapılan aramada, damda gazete ve şeffaf poşete sarılı yaklaşık 23 gram 980 miligram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındığını belirtti. Tahkikatın tamamlandığını ve zanlının Çalışmanin iptal edileceği bilgisini aldıklarını söyleyen Özkırdar, yargılanmaktan kaçma ihtimali olan zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti. Mahkemede konuşandedi.

Huzurda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, zanlının yargılanıncaya değin iki ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

(kamalı haber)