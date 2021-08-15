Zanlı: Ben onu yaralamış olsaydım hastaneye getirmezdim

(Kamalı Haber)

Girne’de imam nikâhlı eşini bıçakla yaraladığı gerekçesi ile tutuklanan zanlı S.A. dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Emrah Lambasucu olayla ilgili bulguları aktardı. Lambasucu 14 Ağustos 2021 tarihinde 04.30 raddelerinde Girne’de ikametgâhında zanlı Suat Aksu, ayni yerde sakin sözde imam nikâhlı eşi E.E ile aralarında daha önceden çıkan sözlü tartışmalar neticesinde, eşinin ikametgâhın yatak odasında uyumakta olduğu bir esnada, ikametgâhın mutfak kısmına geçerek almış olduğu henüz tespit edilemeyen siyah saplı bıçak ile adı edileni karın kısmından keserek 3 cm’lik yüzeysel sıyrık oluşturduğu sırada konu şahsın uyanıp bıçağı elinden almaya çalışması üzerine sağ yüzük parmağından yine 3 cm ve sol el üst kısmından 2 cm kesmek suretiyle yaralayıp, “seni öldüreceğim” demek suretiyle şiddet tehdidinde bulunduğunu söyledi. Polis akabinde zanlı müştekiden özür dileyip kendisini affetmesini istemiş ardından tedavisinin yapılabilmesi maksadıyla Girne, Dr. Akçiçek Hastanesine götürmesi üzerine olay polisin bilgisine gelmiştir. Gelen ihbar üzerine zanlının aynı gün mahkeme emri gereği tutuklandığını ve bazı beyanları olduğunu bunların araştırılması gerektiğini ev içerisinde toplam 4 adet siyah saplı bıçak bulunarak emare olarak alındığını ve yapılacak incelemeler neticesinde olayda hangi bıçağın kullanıldığının tespit edileceğini belirtti. Polis aktarmış olduğu tüm olgular ışığında zanlının soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi maksadı ile 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Polis şahadeti üzerine söz alan zanlı olay öyle olmadı, çok sarhoştu ben bıçağı elinden almak isterken kendini yaraladı. Ben onu yaralamış olsaydım hastaneye getirmezdim dedi.

Huzurunda yapılan beyanlar ışığında soruşturmanın selameti açısından zanlının 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.