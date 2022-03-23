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Zanlı cezaevine gönderildi

Girne’de kız arkadaşının 16 yaşından küçük ikiz kızlarına tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklanan zanlı Y.G. 2 ay cezaevinde kalacak.

23 Mart 2022 Çarşamba 10:47
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Zanlı cezaevine gönderildi
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Girne’de 2020 ile 2022 yılları arasında meydana geldiği öne sürülen 16 yaşından küçük kız çocuklarına tecavüz meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Y.G. dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis çavuşu Mustafa Özmüezzin olayla ilgili bulguları aktardı.

Özmüezzin, huzurda bulunan zanlı Y.G.’nin kız arkadaşı olan kadının 14 yaşındaki ikiz kızlarına tecavüz ettiği gerekcesi ile tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlının 2020 -2022 tarihleri arasında farklı zaman dilininde sevgilisinin 14 yaşındaki ikiz kızlarına tecavüz ettiğini yönünde müşteki kızlar tarafından okul öğretmenlerine yapılan şikayet üzerine başlatılan soruşturma neticesinde tutuklandığını aktardı.

Özmüezzin, meselenin ciddi olduğunu olayla ilgili olarak müşteki kızlardan sosyal hizmet görevlisi ve psikolok eşliğinde ifade temin edildiğini belirtti.

Zanlının soruşturma amaçlı 11 Mart’tan beri tutuklu olduğunu ifade eden Özmüezzin, zanlının soruşturmanın geri kalan kısmına etki edemeyeceğini, işlendiği iddia edilen suçun vahim bir suç olduğunu belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Mahkeme zanlının 2 ayı aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

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