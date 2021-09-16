Zanlı cezaevine gönderildi

(Kamalı Haber)

Lefkoşa’da kendisine ekmek almadığı gerekçesi ile eşini önce darp eden daha sonrada tecavüz eden zanlı K.Ö teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis Müfettiş Muavini Songül Aki olayla ilgili bulguları aktardı.

Aki huzurda bulunan zanlının 12 Eylül 2021 tarihinde saat 12.00 raddelerinde ikametgâhlarının yatak odası içerisinde ayrılma aşamasında olduğu aynı yerde sakin eşini kendisine ekmek almadığı gerekçesi ile saçından çekip boğazını sıkarak yüzüne tokat vurup dizi ile sırtına vurduktan sonra rızası hilafına zorla cinsel tecavüz edip cinsel saldırıda bulunduğunu mahkemeye aktardı.

Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını alınan emarelerin adli tıp merkezine gönderildiğini belirterek zanlının müşteki ile ayni evde ikamet ettiğini bu durumun sağlıklı olmayacağını belirtti.

Polis aktarmış olduğu olgular ışığında Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanacak olan zanlının davasında hazır olması maksadı ile tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya zanlının davasında hazır olması maksadı ile 2 ayı aşmayan bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesine emir verdi.