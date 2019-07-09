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Zanlı, firari mahkuma yardım ettiğini itiraf etti

09 Temmuz 2019 Salı 12:04
Zanlı, firari mahkuma yardım ettiğini itiraf etti

Ülkemizde infiale neden olan mahkûmun hastaneden kaçırılması olayı ile ilgili başlatılan soruşturma neticesinde zanlı Ali Yaşar’ın ardından mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen Mehmet Yazıcı’da tutuklandı. Zanlı dün Lefkoşa’da mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Öjen Açıkada olayla ilgili bulguları aktardı. Açıkada huzurda bulunan zanlı Mehmet Yazıcı’nın daha önceden tutuklanarak tutuklu yargılanmak üzere teminata bağlanan zanlı Ali Yaşar ile birlikte Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde Apandist Ameliyatı sebebiyle tedavisi görülen "Uyuşturucu Madde Tasarrufu" suçundan hükümsüz tutuklu bulunan İran uyruklu Mohammed Ameri Khereovbi'nin kaçmasına yardımcı olduğunun tespit edildiğini söyledi. Polis zanlının firari mahkûmu Beyarmudu köyündeki ilkokul bölgesinden 1.Derecede Askeri Yasak Bölgeye Gizlice Girip, ihlal etmesine ve Yetkili Makamdan izinsiz KKTC dışına çıkıp Üsler Bölgesindeki evine gelmesine yardımcı olduğunu belirtti.

Polis memuru Öjen Açıkada zanlı aleyhine başlatılan soruşturmanın yeni başladığını vermiş olduğu itiraf içerikli gönüllü ifadesinin teyit ve tekzibinin yapılacağını ayrıca kayıp telefon emare olduğunu belirterek ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Cenkay İnan zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

(Kamalı Haber) –

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MahkumHastaneHaberKıbrıs
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