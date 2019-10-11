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Zanlı gönüllü ifade verdi

Kuzu, dün Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

11 Ekim 2019 Cuma 15:36
Zanlı gönüllü ifade verdi

Lefkoşa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nün gerçekleştirdiği operasyonda 752 adet uyuşturucu hap ile yakalanan Serdar Kuzu, dün Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Lefkoşa Ağır Ceza mahkemesini oluşturan Başkan Nüvit Gazi, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip ve Yargıç Umut İnan huzurunda görüşülen dünkü karar duruşmasında heyetin oy birliği ile vermiş olduğu kararı Başkan Gazi açıkladı. Gazi, uyuşturucu suçlarının toplumda ciddi huzursuzluk yarattığına değinip, uyuşturucunun yaygınlığına ve toplumda yarattığı tehlikelere dikkat çekti. Gazi, uyuşturucu suçları işleyenlere caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğini belirtti. Gazi, sanığın uyuşturucu ticareti yapmak amacıyla 752 hapı tasarruf ettiğini ve bu miktarların azımsanmayacak kadar yüksek olduğunu söyledi. Gazi, sanığın işlediği suçların 15 yıla kadar hapis cezası öngördüğüne de değindi. Gazi  uyuşturucu madde tasarruf suçunun ülkemizde son dönemde yaygın suç türlerinden olduğunu bu tür suçlara ceza takdir ederken sanığın cezalandırılmasının yanı sıra bu suçu işlemeye teamül edecek kişilerinde takdir edilen cezayı düşündüğünde caydırılması gerektiğinin altını çizdi. Başkan Nüvit Gazi sanığın lehine ve aleyhine olan tüm olguları değerlendirdikten sonra suçlu bulup mahkûm ettikleri uyuşturucu madde tasarruf suçundan 6 yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ozana Özder olayla ilgili bulguları aktardı. Özder 20 Nisan 2019 tarihinde, saat 11.30 sıralarında, Lefkoşa'da Burç Sokak üzerinde, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyon sonucunda tespit edilen zanlı Serdar Kuzu’nun tasarrufunda extasy türü uyuşturucu madde olduguna inanılan 752 adet hap bulunarak emare alındığını söyledi. Pols zanlının tutuklanmasının ardından gönüllü ifade verdiğini ve vermiş olduğu itiraf nitelikli gönüllü ifadesinin teyit ve tekzibinin yapılacağını belirterek meselenin çok ciddi olduğunu bulunan hapların nasıl ve nerde temin edildiğinin araştırılacağını ayrıca bağlantılı başka kişilerinde olabileceğini belirterek tahkikat maksatlı zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Süleymanoğlu zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

(Kamalı Haber

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Son Güncelleme: 11.10.2019 15:43
Anahtar Kelimeler:
CezaHapisYıl6HaberIfadeGÖNÜLLÜZanlı
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