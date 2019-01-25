Zanlı Kaya ile Özuğurlu tutuklu, zanlı Pervane ise tutuksuz yargılanacak…

Gamze PİR BAYKUR

Mağusa’da faaliyet gösteren “Temiz İş Büfe” isimli iş yerinden ve konu iş yerinin sahibi Ahmet Sayılgan’a ait araçtan toplam 4 bin TL nakit para sirkat eden zanlı Mücahit Kaya, Fehim Özuğurlu ve Nermin Pervane almış oldukları tutukluluk süresinin dolmasının ardından dün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldılar. “Sirkat” suçlamasıyla ilgili olarak dün yeniden mahkemeye çıkarılan zanlı Kaya ile Özuğurlu tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderilirken, zanlı Pervane ise tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlandı.

Zanlı Pervane’nin yardımı ile hırsızlık yaptılar…

Meselenin tahkikat memuru, zanlı Mücahit Kaya ve Fehim Özuğurlu’nun, 7 Ocak 2019 tarihinde daha önceden Ahmet Sayılgan’a ait “Temiz İş Büfe” isimli iş yerinde çalışmış olan zanlı Nermin Pervane’nin yardımı ile Ahmet Sayılgan’a ait evin avlusu içerisinde park halinde olan araç içerisinde bulunan 1 adet para kasası ve içerisindeki 1500 TL’yi ve “Temiz İş Büfe” isimli iş yerinin anahtarlarını alarak sirkat ettiklerini açıkladı. Ayni gün zanlı Kaya ve Özuğurlu’nun yine zanlı Pervane’nin yardımı ile “Temiz İş Büfe” isimli iş yerini araçtan sirkat ettikleri anahtarla açtıklarını belirten tahkikat memuru, içeriden 1 adet para kasası ve içerisinde bulunan 2 bin 500 TL’yi sirkat ettiklerini açıkladı. Tahkikat memuru, mesele ile ilgili olarak yapılan araştırmada zanlı Kaya’nın 16 Ocak 2019 tarihinde şüpheli olarak tespit edilerek tutuklandığını, zanlı Özuğurlu ve Pervane’nin ise şüpheli olarak tespit edilerek 18 Ocak 2019 tarihinde tutuklandıklarını belirtti.

Zanlı Kaya ile Özuğurlu’nun benzeri birçok sabıkası var…

Meselenin tahkikat memuru, tahkikatın zanlıların etki edebileceği kısmının tamamlandığını ifade etti. Zanlı Mücahit Kaya ile Fehim Özuğurlu’nun benzeri birçok sabıkası olduğunu belirten tahkikat memuru, zanlı Kaya’nın halen yargı aşamasında olan 8 davası, zanlı Özuğurlu’nun ise yargı aşamasında olan 5 davasının bulunduğunu açıkladı. Tahkikat memuru, yine zanlı Kaya’nın 1 davadan, zanlı Özuğurlu’nun ise 2 davadan teminatla serbest kaldığını ifade ederek, her 2 zanlının da suç işlemeye devam ettiğini açıkladı. Zanlı Kaya ile Özuğurlu’nun serbest kalmaları halinde yasadışı yollardan yurtdışına kaçma ihtimalleri olduğunu belirten tahkikat memuru, zanlı Kaya ile Özuğurlu’nun davaları görüşülünceye değin 2 ayı geçmemek şartı ile hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmelerini, zanlı Nermin Pervane’nin ise uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Yargılanmayı cezaevinde bekleyecekler…

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Umut İnan, zanlı Mücahit Kaya ile Fehim Özuğurlu’nun davaları görüşülünceye değin 2 ayı geçmemek şartı ile hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmelerine emir verdi. İnan, zanlı Nermin Pervane’nin ise kimlik, pasaport ve seyahat belgelerine el konularak KKTC dışına çıkışının men edilmesine, 3 bin TL nakdi teminat ödemesine, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna giderek ispatı vücutta bulunmasına ve 2 KKTC vatandaşının 50’şer bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesine emir verdi.