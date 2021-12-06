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Zanlı mahkemeye çıkarıldı!

Yaralama, ciddi darp ve Kanunsuz bıçak taşıma suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlı N.C.Y yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

06 Aralık 2021 Pazartesi 12:13
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Zanlı mahkemeye çıkarıldı!
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(Kamalı Haber)

Yaralama, ciddi darp ve Kanunsuz bıçak taşıma suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlı N.C.Y yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Toykan Gülerler, olguları aktardı.

Polis, 23 Kasım 2021 tarihinde zanlının Yaralama, ciddi darp ve Kanunsuz bıçak taşıma suçlarına methaldar olduğunu belirtti.

Polis, zanlının saat 01.30’da Alayköy’de faaliyet gösteren bir gece kulübünde arasında husumet olan O.T’yi elinde bulundurduğu ve henüz tespit edilemeyen kesici aletle sol koltuk altına sokup, 3 santimlik kesi oluşmasına neden olduğunu ve olay mahallinden kaçtığını söyledi.

Polis, zanlının 2 Aralık’ta yakalandığını ve tahkikatın devam ettiğini belirtti.

Polis, incelenmesi gereken kamera görüntüleri, zanlının bu süreçte saklandığı yerlerin ve olayın önceden planlanıp, planlanmadığının araştırılması için 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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