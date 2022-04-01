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Zanlı Mehmet Türk, soruşturma kapsamında 7 gün tutuklu

Girne, Lefkoşa ve Gazimağusa’da faaliyet gösteren 20 farklı iş yerinden yaklaşık 77 bin TL’lik hırsızlık yapan zanlı Mehmet Türk, soruşturma kapsamında 7 gün tutuklu kalacak.

01 Nisan 2022 Cuma 19:06
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Zanlı Mehmet Türk, soruşturma kapsamında 7 gün tutuklu
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Girne, Lefkoşa ve Gazimağusa’da 20 iş yerinden hırsızlık yapan Mehmet Türk, başarılı bir operasyon sonucunda yakalanarak, mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Serhan Özcü, zanlının 31 Mart 2022 tarihinde yakalandığını söyledi.

Özcü, zanlının Lefkoşa'da faaliyet gösteren, Tezer Market içerisinden 3 bin TL nakit para ile toplam 2 bin 84 TL değerindeki muhtelif sigara ve tütün ürünlerini, Karadağ Market içerisinden 800 TL nakit para ve 18 bin 895 TL değerindeki muhtelif sigaraları, Arabanlı Elektronik isimli iş yerinden toplam 2 bin TL nakit para, Ağrı Ticaret isimli iş yerinden 2 bin TL nakit para ve Gönyeli’de faaliyet gösteren Vodafone isimli iş yerinden de 3 bin 965 TL nakit parayı, Gazimağusa’da faaliyet gösteren, Kasap Hasan ve Oğulları isimli iş yerinden 2 bin TL nakit parayı, Sarper Market isimli iş yerinden bir paket sigara ile toplam 30 bin 692 TL nakit parayı, B1 Market isimli iş yerinden 2 paket sigara ile toplam 57,25 TL bozuk paraları, Fide Market isimli iş yerinden yazar kasa içerisinde bulunan 100 TL bozuk parayı, Kasap Hasan ve Oğulları isimli iş yerinden 2 bin TL parayı, Girne’de faaliyet gösteren, Mustafa Kasapoğlu Et ve Et Ürünleri Ltd. isimli iş yerinden yazar kasa içerisinde bulunan bin 500 TL nakit parayı, Aygınlar Yapı Ltd. isimli iş yerinden 250 TL nakit parayı, Karasay Kuaför isimli iş yerinden 650 TL nakit parayı, Peanut Off Licence isimli iş yerinden 6 bin 870 TL ve 100 Dolar banknotu, Arasmax isimli iş yerinden 350 USD ve 200 TL nakit parayı çaldığını söyledi.

Polis, ayrıca zanlının Egzotic ve Blue Shine Temizlik Ürünleri Ltd isimli iş yerlerinin giriş kapılarını hasara uğrattıktan sonra bu iş yerlerine girdiği ancak herhangi bir şey çalmadan çıkış yaptığının da belirlendiğini açıkladı.

Özcü, yakalanan zanlının tasarrufundan çalıntı sigaralar bulunduğunu ancak paranın bulunmadığını ifade etti.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini, kayıp emareler olduğunu belirterek, zanlının 7 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

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