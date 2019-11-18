Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Aileler çok geç fark ediyor! Disleksi belirtileri neler?
Aileler çok geç fark ediyor!
Uzmanlar uyarıyor: Bebeğiniz alerji olacak diye...
Uzmanlar uyarıyor: Bebeğiniz alerji olacak...
PUBG'ye Klan Sistemi Geliyor!
PUBG'ye Klan Sistemi Geliyor!
Whatsapp artık daha keyifli!
Whatsapp artık daha keyifli!
Yeni iOS'tan bir hata daha
Yeni iOS'tan bir hata daha

Zanlı tutuksuz yargılanacak!

18 Kasım 2019 Pazartesi 16:03
Zanlı tutuksuz yargılanacak!

(Kamalı Haber) – Gönyeli’de kendisinden ayrılmasını kabul etmediği kadının evine giderek camına taş attıktan sonra kapısı önüne çöp döken zanlı Uğur Yürüyen tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Murat Plevne, olguları aktardı. Polis, Zanlı Uğur Yürüyen’in genel rahatsızlık suçuna methaldar olduğunu belirtti. Polis, zanlı Uğur Yürüyen’in 16 Kasım 2019 tarihinde saat 04.00 raddelerinde Lefkoşa'da, kendisinden ayrılmasını kabul etmediği gerekçesi ile T.Ç.'nin Gönyeli-Lefkoşa adresinde bulunan ikametgâhının önüne gelerek ikametgâhın yatak odası camına taş atmak ve ikametgâhın giriş kapısı önüne çöp yığmak sureti ile rahatsızlık suçunu işlediğini mahkemeye aktardı. Polis, zanlının suçüstü hali tutuklandığını belirterek, Türkiye vatandaşı ve öğrenci statüsündeki zanlının davalarında hazır bulunması için uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispatı vücutta bulunması, bin TL nakit teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber 1 kefilin 50 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

banner22
Anahtar Kelimeler:
ZanlıTutuksuzHaberKıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Burcu’dan Toros Tatbikatı hakkında açıklama
Burcu’dan Toros Tatbikatı hakkında açıklama
Başbakan Tatar Doğan Türk Birliği Spor Kulübü’nü kabul etti
Başbakan Tatar Doğan Türk Birliği Spor Kulübü’nü kabul etti
Akıncı siyasi parti başkan ve temsilcileriyle ile bir araya gelecek
Akıncı siyasi parti başkan ve temsilcileriyle ile bir araya gelecek

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim