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Zanlı üniversite öğrencisi

Mağusa'da polis çevirmesi sırasında üzerinde uyuşturucu madde bulunan üniversite öğrencisi Mohammad Alarbi tutuklandı...

08 Aralık 2017 Cuma 11:26
Zanlı üniversite öğrencisi
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Kıbrıs Postası'ndan Nadire Bahadi'nin haberine göre Mağusa’da dün sabahın erken saatlerinde trafik polisleri tarafından durdurulan üniversite öğrencisi Mohammad Alarbi’nin cebinden hint keneviri türü uyuşturucu madde çıktı. 

Narkotik ekiplerine teslim edilen zanlı dün “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçlaması ile Mağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarıldı.

Aleyhinde soruşturma başlatılan zanlı Alarbi mahkeme emri ile 1 gün poliste tutuklu kalacak.

CEBİNDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Olayın soruşturmasını yürüten polis memuru Mustafa Kavaz mahkemede verdiği ifadesinde, 7 Aralık tarihinde sabahın erken saatlerinde trafik polisleri tarafından durdurulan kiralık aracın şoförü Mohammad Alarbi’nin üzerinde yapılan aramada yarım gram hint keneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu açıkladı. Zanlının poliste verdiği gönüllü ifade de söz konusu uyuşturucu maddeyi 1 gram olarak satın aldığı yönünde ifade vererek suçunu kabul ettiğini belirten Kavaz, soruşturmanın yeni başladığını belirterek zanlı Alarbi’nin 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme zanlının soruşturma maksatları bakımından 1 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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