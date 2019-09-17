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Zanlılar 1 gün daha tutuklu kalacak

17 Eylül 2019 Salı 19:14
Zanlılar 1 gün daha tutuklu kalacak

Doğanköy’de evinde, uyuşturucu, silah, mermi, eski eser ve define arama aletleri bulunan polis memuru Ziya Düşünmez’in suç ortakları Cüneyt Sığırcı ve Sercan Büyüközer bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünde görevli polis, zanlıların 20 Haziran tarihinde tutuklanan polis memuru Ziya Düşünmez’in suç ortakları olduğunu ve yaklaşık üç aydır arandıklarını söyledi. Polis, zanlı Cüneyt Sığırcı’nın, Düşünmez için yurt dışından tabanca ve canlı mermi ithal ettiğini söyledi. Zanlı Cüneyt Sığırcı ve Sercan Büyüközerin 8 Eylül tarihinde Girne Turizm Limanı’ndan ülkeye giriş yaparken yakalandıklarını kaydeden polis,soruşturma kapsamında zanlı Düşünmez’in cep telefonunda zanlılarla bağlantısı olduğunu tespit ettiklerini açıkladı. Polis, zanlıların geçmiş dönemde ülkede çalıştıklarını ve kullandıkları hatları tespit etmeye çalıştıklarını ifade etti. Soruşturmanın çok yönlü devam ettiğini, zanlıların kullanımında 2 adet cep telefonu bulunduğunu kaydeden polis, söz konusu telefonların inceleneceğini ifade ederek, zanlıların 1 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

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Anahtar Kelimeler:
DoğanköyZiya DüşünmezMahkemeTutuklamaPolisSilahUyuşturucuHaberGündemKıbrıs
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vatanperver 2019-09-17 21:10:05

Iyice arastirilacak olunsa KKTC deki nufusun yarisinda kesinlikle atesli silah bulunmaktadir. Nedeni de ada uyusturucu ve kacakcilikta rekor duzeydedir.Yani ulkenin yarisi karaisler yaptigi icin silah bulundurmaktadirlar.

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Hell 2019-09-17 22:29:46

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