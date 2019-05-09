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Zanlılar 1 gün tutuklu kalacak

09 Mayıs 2019 Perşembe 18:57
Zanlılar 1 gün tutuklu kalacak
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(Kamalı Haber) - Sahte kimlikle ülkeye giriş yapan Hasan Ersöz ile Semra Ersöz önceki gün Lefkoşa’da tespit edilerek bugün Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis, zanlıların daha önceden yurt dışından temin etmiş oldukları Coşkun Yalçın ve Yasemin Yalçın adına düzenlenmiş kimlik kartları üzerine kendi fotoğraflarını yapıştırmak suretiyle sahteledikleri kimlik kartlarını, görevli memura vermek suretiyle tedavüle sürüp belgelerle 20 Şubat 2019 tarihinde, Girne Turizm Limanından ülkeye giriş yaptıklarını söyledi.

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Alınan bilgi üzerine zanlıların 8 Mayıs 2019 tarihinde tespit edilerek gözaltına alındıklarını kaydeden polis, zanlıların ifade verip suçlarını kabul ettiklerini söyledi.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini alınması gereken ifadeler olduğunu belirterek, zanlıların bir gün süre ile tutuklu kalmalarını talep etti.

Yargıç Meltem Dündar zanlıların bir gün süre ile tutuklu kalmalarına emir verdi.

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