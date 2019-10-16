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Zanlılar 2 gün poliste tutuklu kalacak

16 Ekim 2019 Çarşamba 19:54
Zanlılar 2 gün poliste tutuklu kalacak

15.10.2019 tarihinde, Gazimağusa’da bir öğrenci yurdunda, kalmakta olduğu dairede internet üzerinden bahis ve kumar oynatmakta olduğu tespit edilen Melih Örs isimli şahıs polis tarafından tutuklandı. Sürdürülen soruşturma sonucu olayla ilgisi olduğu belirlenen Özgür Zorlukal’da 16.10.2019 tarihinde polis tarafından tutuklandı.

Her iki zanlı bugün 16.10.19 tarihinde Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak haklarında ikişer gün tutukluluk emri alındı.

İddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı Hasan Boşnak tanık olarak Mali suçlarla mücadele şubesinde çalışan tahkikat memuru Bilger Koral’ ı yeminli şahadete çağırdı. Tahkikat memuru Koral olgularla ilgili verdiği yeminli şahadetinde 15.10.19 tarihinde Gazimağusa’da bir öğrenci yurdunun 2611 nolu odasında narkotik ve kaçakçılığı önleme şubesince yapılan aramada zanlı 1Melih Örs’ nün açık olan bilgisayarından bahis ve kumar sitesi tespit edildiği cihetle mali suçlarla mücadele şubesinin bilgilendirildiğini aktardı.

Tahkikat memuru Koral şahadetine devamla verdiği bilgide, olay mahalline yapılan incelemede açık olan bilgisayarda sanal ortamda noah isimli bahis sitesinde internet üzerinden bahis ve kumar oynatıldığına dair bulgular tespit edildiğini aktardı. Olayla ilgili oldukları belirlenen 3 adet bilgisayar, bir adet tablet, sim kart blokları ve çağrı taşımaya yarayan sim box cihazının araştırılmak üzere emare alındığını belirten Koral, mesele ile ilgili bağlantısı olduğu belirlenen zanlı 2Özgür Zorlukal’ nin de 16.10.19 günü tespit edilerek tutuklandığını söyledi.

Savcı Hasan Boşnak’ın sormuş olduğu soruya karşılık tahkikat memuru Koral verdiği cevapta, zanlıların gönüllü ifade vermediklerini, reklam şirketinde çalıştıkları ve reklam işi yaptıklarına dair sözlü beyanda bulunduklarını söyledi. Zanlı 2 nin olay mahallinde bulunan faturalarda imzası yanında olay esnasında bulunan bilgisayarın başında çekilmiş resminin bulunduğuna değinen Koral her iki zanlının da emare alınan cep telefonlarının şifrelerini polise vermediklerine vurgu yaptı.

Mesele ile ilgili 2 kişinin aranmakta olduğunu belirten tahkikat memuru bunun yanında emarelerin incelenmeye gönderileceğini, alınacak ifadelerin olduğunu anlıların serbest kalması halinde tahkikata müdahale etme olasılığı nedeniyle tutukluluk sürelerinin uzatılması talebinde bulundu.

Savunma avukatının bir sorusu üzerine tahkikat memuru Koral verdiği cevapta, olay esnasında bilgisayarın açık olması ve skype üzerinden yapılan yazışmalardanbu kanıya varıldığını belirtti.

Önündeki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler zanlıların 2 şer gün poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi. (MHA)

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Kaş 2019-10-16 22:06:40

2 sonra bir 3 daha sonrada bir 7 gün hoop teminat!

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