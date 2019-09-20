Zanlılar 7 gün daha tutuklu kalacak

Sahte evrak meselesi ile ilgili tutuklan iş adamı Mehmet Eminoğlu meselesi ile ilgili aranan bir kişiyi Güney Kıbrıs’a kaçırdıkları belirlenen Bülent Fazlıoğlu, Murat Zengin ve Kenan Yeter bugün mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis, zanlıların 2019 yılı Eylül ayı içerisinde temmuz ayında meydana gelen sahte evrak meselesi ile ilgili aranan bir şahsı, Güney Kıbrıs’a kaçırdıkları gerekçesi ile tutuklandıklarını söyledi.

Polis, üç zanlının söz konusu aranan şahsı bazı belgeler ve miktarı tespit edilemeyen parayla güneye kaçırdıklarını ifade etti.

Polis, üç zanlıya yardım ettiği tespit edilen bir kişinin ise 16 eylülde ercandan çıkış yaptığını söyledi.

Polis memuru, zanlıların kaldıkları bölgedeki kamera görüntülerinin incelendiğini, dört kişinin kaçırılma olayının olduğu gün sabah aynı yerde buluştuklarını, daha sonra iki araba ile söz konusu yerden ayrıldıklarını belirtti.

Polis memuru, söz konusu iki aracın gidiş güzergâhları ile ilgili kamera görüntülerinin incelendiğini söyledi. Polis memuru, zanlılarla ilgili soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler olduğunu, telefon kayıtlarının inceleneceğini belirterek, zanlıların 7 gün süre ile tutuklu kalmasını talep etti.