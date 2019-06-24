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Zanlılar 8 gün daha tutuklu kalacak

24 Haziran 2019 Pazartesi 18:12
Zanlılar 8 gün daha tutuklu kalacak

Girne’de meydana gelen, Kanunsuz Uyuşturucu Madde Alma, Tasarruf, Kanunsuz Ateşli Silah Patlayıcı Madde İthal Tasarruf, Kanunsuz Eski Eser ve Dedektör Tasarrufu meseleleriyle ilgili olarak tutuklanan polis memuru Ziya Düşünmez ile Levent dün Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. İlk etapta tutuklanan Özgür Yıldız ise suçsuz olduğu anlaşılarak serbest bırakıldı.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis,  Ziya Düşünmezin evinde yapılan aramada, 1 adet Sig Sauer marka 9 mm çapında tabanca, 1 adet Glock Austria marka tabanca ve 1 adet Beretta marka 7.65 mm çapında tabanca, 18 adet 9 mm çapında canlı mermi, 12 adet 7.65 mm çapında canlı mermi, yaklaşık 1 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile içerisinde tütünle karışık Hint Keneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir adet sarma sigara, 25 adet eski eser olduğuna inanılan madeni para, Hint Keneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 1 adet sarma sigara izmariti, 7 adet 9 mm çapında kuru sıkı mermi, 4 adet eski eser olduğuna inanılan madeni para, Golden King DPR model kameralı elektronik metal detektörü ve Ziya Düşünmaz’e ait JE 957 plakalı aracın bagaj kısmında ise eski eser aramak için kullanıldığına inanılan 4 adet metal çubuk ve bir adet mikro kamera bulunarak emare olarak zapt edildiğini kaydetti.

Meseleyle ilgili olarak, Ziya Düşünmez’den yapılan soruşturmada, tasarrufunda bulunan tabanca ve mermileri Nisan ayı içinde, Levent Erdem’in, istemi üzerine ithal ettiği tespit edildiğini ve her 2 zanlının da tutuklandığını dile getiren polis, Erdem’in evinde yapılan aramada kanunsuz bir şey bulunmadığını ancak zanlı Düşünmez ile konuşmak için kullandığı cep telefonunu hattını kırdığını ifade etti. Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlıların 8 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Girne Kaza Mahkemesi yargıcı meltem Dündar da, meseleyle ilgili tahkikatın salimen sürdürülebilmesine olanak sağlamak amacıyla zanlılar aleyhine 8’er gün tutukluluk emri verdi.

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Gibri 2019-06-24 19:42:07

En ağır ceza verilmesi lağzım , halķın güvenliğini sağlaması gereken polis memuruna bak

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