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Zanlılar cezaevine gönderildi

Girne’de meydana gelen bularak sirkat ve hırsızlık mal kabulu meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Mukanga Fıls Leno, Asumanı Romaın KIMPEMPE ve Kagolo Serge NEFU mahkeme huzuruna çıkarıldı.

15 Kasım 2021 Pazartesi 11:08
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Zanlılar cezaevine gönderildi
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(Kamalı Haber)

Girne’de meydana gelen bularak sirkat ve hırsızlık mal kabulu meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Mukanga Fıls Leno, Asumanı Romaın KIMPEMPE ve Kagolo Serge NEFU mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Kemal Berro olayla ilgili bulguları aktardı.

Berro 3 Kasım 2021 tarihinde saat 11:45 raddelerinde Girne’de, ayni yerde sakin Mukanga Fıls LENO'nun Güzelyurt’ta sakin A.K'nin Bedreddin Demirel caddesi üzerinde faaliyet gösteren Türkiye Ekonomi Bankasından çekmiş olduğu 60.000 TL içerisinden yere düşürdüğü 10.000 TL balya şeklindeki nakit parayı bularak sirkat ettiğinin kamera görüntülerinden tespit edildiğini söyledi.

Polis 12.11.2021 tarihinde zanlı Mukanga Fıls LENO, Girne’de tespit edilerek Mahkeme emri gereği tutuklandığını mahkemeye aktardı.

Polis 3 Kasım 2021 tarihinde Girne’de meydana gelen “Sirkat” meselesi ile ilgili olarak yürütülen tahkikatta; ayni gün Girne’de sakin Mukanga Fıls LENO, bularak sirkat etmiş olduğu parayı ev arkadaşları olan Asumanı Romaın KIMPEMPE ve Kagolo Serge NEFU nasıl ve ne şekilde bulduğunu söyleyip, konu parayı aralarında paylaştıklarının tespit edildiğini ve zanlıların suç üstü yakalandığını söyledi.

Polis mesele ile ilgili olarak tutuklanan zanlıların ülkede yasal statüsü bulunmadığınında tespit edildiğinise belirtti. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ve zanlıların davalarında hazır olmasını sağlamak maksadı ile uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazan Aksun zanlıların ileride görüşülecek davasında hazır olması maksadı ile 1 ayı aşmayan bir şekilde hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemelerine emir verdi.

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