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Zanlılar cezaevine gönderildi

20 Eylül 2019 Cuma 20:43
Zanlılar cezaevine gönderildi

Lapta’da M.E’nin (E-78)  evine girip para kasasını çalmak ve öldürmek için plan yapan Eyüp Avşar, Engin Çelikbaş, İsmet Şahin ve Mehmet Bozdağ bugün teminat talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru, zanlıların Lapta’ta yaşayan M.E. isimli şahsı soymak ve öldürmek için plan yaptıkları gerekçesiyle tutuklandıklarını söyledi.

Polis, zanlıların bu amaçla emlakçı ve araba alıcısı kılığına girip, M.E.’nin evine defalarca gidip keşif yaptıklarını ifade etti.

Polis, evi soyulacak olan M.E’den alınan ifadede ise Bozdağ’ın 35 yıllık komşusu olduğunu, zanlı Eyüp Avşar’la satılık araba meselesi yüzünden tanıştıklarını söylediğini aktardı.Polis, ayrıca zanlı Avşar’ın emlakçı olduğunu söyleyip, soygun yapacakları evin fotoğraflarını çektiğini ifade etti.

Polis memuru, zanlıların soygundan sonra M.E.’yi kafasına poşet geçirip boğarak öldürmeyi de planladıklarını ifade etti. Zanlıların otopside çıkmayacağı düşüncesi ile boğarak öldürmeyi seçtiklerini ifade eden polis, dört zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını belirtti.

Polis, ayrıca İsmet Şahin’in 2019 yılı mart ayında İngiliz bir kadının evine girip, cinsel saldırıda bulunduğunu ifade etti.

Polis memuru, zanlı Çelikbaş’ın 2018 yılında kardeşine ait kimlikle ülkeye geldiğinin belirlendiğini söyledi.

Polis, zanlılar hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme dört zanlıyı da 2 ayı aşmamak üzere cezaevine gönderdi.

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Anahtar Kelimeler:
ZanlılarCezaeviMahkemeHaberKıbrısLapta
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