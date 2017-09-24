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Zanlılar: “Gidin bakın Mehmet öldü mü kaldı mı?”

Boğaz Piknik Alanı’nda çıkan olayda beş kişi bir olup Mehmet Cihan Çelik’i öldüresiye darp etti. Olayın ardından zanlı Tip, Çelik'in arkadaşını arayıp “Gidin bakın Mehmet öldü mü kaldı mı?” dedi, Çelik, halen yoğun bakımda...

24 Eylül 2017 Pazar 09:18
Zanlılar: “Gidin bakın Mehmet öldü mü kaldı mı?”

Suna Erden

Boğaz Piknik Alanı’nda çıkan olayda beş kişi bir olup Mehmet Cihan Çelik’i öldüresiye darp etti 

Girne-Boğaz Piknik Alanı’nda beş kişi birleşip Mehmet Cihan Çelik’i öldüresiye darp etti. Olayda başrolü çeken Yılmaz Tip, bir pastanede buluştuğu Çelik’i piknik alanına götürdü.

Zanlı Tip, Nevzat Volkan ve üç kişi bir araya gelip Çelik’i ciddi şekilde darp etti. Olayın ardından hastaneye kaldırılan Çelik yoğun bakıma alınırken Nevzat Volkan gözaltına alındı.

Polis, diğer şahısların arandığını belirtirken zanlı Volkan dün tutuklama talebi ile Girne’de mahkemeye çıkarıldı. 

BEŞ KİŞİ BİR OLUP SALDIRDI 

Duruşmada olayı ve zanlı hakkındaki iddiaları aktaran polis, 22 Eylül gece saat 04.00 sıralarında Girne-Boğaz bölgesinde soygun, ciddi darp ve kasti hasar suçları işlendiğini ifade etti.

Polis, yaşanan olayda Yılmaz Tip isimli şahsın Mehmet Cihan Çelik ile Girne’de bir pastanede buluştuğunu, daha sonra Tip ile Çelik’in konuşmak için Boğaz Piknik Alanı’na gittiklerini söyledi.

Polis, zanlı Tip, zanlı Nevzat Volkan ve kimliği henüz belirlenemeyen üç kişinin Çelik’i piknik alanında ciddi şekilde darp ettiklerini ifade etti. Beş kişi tarafından ciddi şekilde darp edilen Çelik’in çenesinin, burnunun ve beş dişinin kırıldığını aktaran polis, yaralanın şuadan özel bir hastanede yoğun bakımda olduğunu söyledi.

Polis, zanlı Yılmaz Tip’in olay esnasında Çelik’in cep telefonu aldığını, olay yerinden ayrıldıktan bir süre sonra cep telefonu ile Çelik’in arkadaşlarını arayarak, “Gidin bakın Mehmet öldü mü kaldı mı” dediğini açıkladı.

Olaydan sonra zanlı Nevzat Volkan’ın tespit edilerek gözaltına alındığını, zanlı Tip ile diğer üç şahsın arandığını kaydeden polis, meselenin çok ciddi bir mesele olduğunu ifade ederek, zanlının 3 gün süre ile tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme, hakkında soruşturma başlatılan zanlının 3 gün süre ile tutuklu kalmasına emir verdi. 

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