Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Zanlılar mahkemeye çıkarıldı
Zanlılar mahkemeye çıkarıldı
Uyuşturucu zanlısı teminata bağlandı
Uyuşturucu zanlısı teminata bağlandı
Yat Baskınında Soruşturma Genişliyor
Yat Baskınında Soruşturma Genişliyor
Saksıda hintkeneviri yetiştirdi
Saksıda hintkeneviri yetiştirdi
1 ay cezaevine gönderildi
1 ay cezaevine gönderildi

Zanlılar mahkemeye çıkarıldı

Gönyeli’de meydana gelen Kanunsuz uyuşturucu madde alma, verme ve tasarrufu suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Oluwasegun Samuel Amuleya, Innocent Onyemauche Nwokenkwo, Moses Onwubıko ve Ifeanyı Vıncent Onyema mahkeme huzuruna çıkarıldı.

14 Ekim 2020 Çarşamba 14:25
631 Okunma
Zanlılar mahkemeye çıkarıldı

Gönyeli’de meydana gelen Kanunsuz uyuşturucu madde alma, verme ve tasarrufu suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Oluwasegun Samuel Amuleya, Innocent Onyemauche Nwokenkwo, Moses Onwubıko ve Ifeanyı Vıncent Onyema  mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Cemal Ramiz, zanlı 1 Oluwasegun Samuel Amuleya, zanlı 2 Innocent Onyemauche Nwokenkwo, zanlı 3 Moses Onwubıko, zanlı 4 Ifeanyı Vıncent Onyema’nın Kanunsuz uyuşturucu madde alma, verme ve tasarrufu suçlarından methaldar olduklarını belirtti. Polis, 6.10. 2020 tarihinde Gönyeli’de ikamet ettiği apartmanda zanlılar 1 ve 2’nin kaldığı dairede mahkeme emriyle yapılan aramada zanlı 1’in yatak odasında 15 gram ağırlığında satışa hazır hintkeneviri türü uyuşturucu maddenin bulunarak emare alındığını anlattı. Polis, zanlı 2’nin pantolonunun cebinde yarım gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu maddenin bulunarak emare alındığını belirtti. Polis, zanlı 1’in konu maddeleri zanlı 3’den 300 Euro karşılığında 17 buçuk gram olarak aldığı ve uyuşturucuları sattıktan sonra parayı iade edeceğinin tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlı 3’ün Gönyeli’deki ikametgahının dışında üzerinde hintkeneviri türü olduğuna inanılan uyuşturucu madde kalıntısı olan hassas terazinin bulunarak emare alındığını anlattı. Polis, zanlı 1’in yasal statüsü olmadığını, diğer zanlıların ise yasal statüde olduklarını belirti, mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer zanlı Oluwasegun Samuel Amuleya’nın 45 günü aşmamak üzere hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde kalmasına emir verdi. Sağer, zanlı 2 Innocent Onyemauche Nwokenkwo, zanlı 3 Moses Onwubıko, zanlı 4 Ifeanyı Vıncent Onyema’nın yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 2 ve 4’ün haftada 1 gün, zanlı 3’ün iki gün polise ispat-ı vücutta bulunması, 2’nin 3 bin TL, zanlı 3’ün 10 bin TL ve zanlı 4’ün 7 bin 500 TL nakdi teminat yatırması yine 2 ve 3 için KKTC vatandaşı muteber birer kefilin 75 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşulları ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
235 üreticiye, 218,160.00 TL tazminat ödendi
235 üreticiye, 218,160.00 TL tazminat ödendi
AKINCI: “ORTAK GÜCÜMÜZ İRADEMİZ”
AKINCI: “ORTAK GÜCÜMÜZ İRADEMİZ”
Uyuşturucu zanlısı teminata bağlandı
Uyuşturucu zanlısı teminata bağlandı
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim