Zanlılar olay günü ve gecesi yoğun telefon görüşmesi yaptı

Gazeteci Çağlar Yüksel’in evinin garajında beyzbol sopasıyla vurularak ciddi şekilde darp edilmesi ile ilgili polisin azmettiricileri bulmak için yoğun çaba harcadığı bildirildi.

YOĞUN TELEFON GÖRÜŞMESİ YAPTILAR

Polis meseleyle ilişkisi olduğu gerekçesiyle Okan Bolatçıoğlu ve Mahmut Şimşekatan’ı tutukladı. Pazartesi günü yargı huzuruna çıkarılacak olan Bolatçıoğlu ve Şimşekatan’ın özellikle olay öncesi ve sonrası yoğun telefon görüşmesi yaptığı öğrenilirken, polisin azmettiricileri bulmak için geniş çaplı soruşturma başlattı.

OLAY NASIL OLMUŞTU?

Olay 2 Ağustos gecesi geç saatte Gazeteci Çağlar Yüksel’i evinin garajına giren şahısların kafasına ve suratına beyzbol sopasıyla vurarak darp etmesi sonucu gerçekleşmişti Olay sonrası ise başta gazeteci örgütleri olmak üzere çok sayıda sivil toplum örgütü ve siyasi parti temsilcileri olayın bir an önce aydınlatılması için çağrıda bulunmuştu.